В офисе президента Чехии прокомментировали разрыв контракта TASR со Sputnik

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Политическое давление на свободные средства массовой информации недопустимо в свободном обществе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, комментируя ситуацию с разрывом договора о сотрудничестве со Sputnik крупнейшим информационным агентством TASR.

Спустя сутки после объявления о подписании соглашения о сотрудничестве TASR опубликовало новость о начале процедуры расторжения контракта с информационным агентством и радио Sputnik. Чуть ранее стало известно, что комитет по культуре и СМИ словацкого парламента пригласил на свое заседание директора TASR Ярослава Резника, чтобы он объяснил суть сотрудничества со Sputnik. Одновременно с этим крупные чешские и словацкие СМИ начали массово обвинять TASR в подписании соглашения "с прокремлевским агентством".

"О возникшей ситуации мы узнали из СМИ. Общепринятым считается то, что в свободном обществе политическое давление на свободные СМИ является недопустимым", — отметил Овчачек.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский сказал РИА Новости, что в свете произошедшего "приходится констатировать, что словацкие СМИ, увы, несвободны, а, значит, свободы слова в стране нет".

Sputnik неоднократно подвергался ограничению законной деятельности со стороны властей в странах ЕС. Так, в ноябре 2016 года Европейским парламентом была принята резолюция "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", которая направлена на то, чтобы ограничить деятельность таких СМИ, как Sputnik. Кроме того, страны Балтии активно препятствуют профессиональной деятельности Sputnik. Весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv якобы из-за нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах "в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали госчиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.