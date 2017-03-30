СМИ: почти две трети американцев уверены, что СМИ публикуют фейки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Почти две трети жителей США уверены, что традиционные СМИ распространяют фейковые новости, свидетельствуют данные опроса, проведенного американским университетом Монмут.

Как пишет издание Politico , 60% респондентов считают, что традиционные СМИ публикуют сфабрикованные материалы регулярно или время от времени. В то время как уверенность в том, что электронные СМИ являются источником фейковых новостей, выразили 80% опрошенных.

Отмечается, что среди республиканцев недоверие к новостным источникам – более распространенное явление, чем в рядах демократов.

Кроме того, более 80% американцев отметили, что президент Дональд Трамп имеет более напряженные отношения со СМИ, чем его предшественники.

Опрос проводился по телефону в течение первой недели марта, отмечает издание.

На президентских выборах подавляющее большинство СМИ США поддерживали соперницу Трампа, демократа Хиллари Клинтон. Из крупных телекомпаний Fox News занимала либо нейтральную, либо умеренно критическую позицию в адрес Трампа, в то время как все остальные крупнейшие телеканалы (ABC, NBC, CNN) и ведущие газеты (New York Times, Washington Post) резко критиковали Трампа и публиковали компрометирующие его материалы. После прихода к власти Трамп сохранил критический настрой в отношении СМИ, те отвечают президенту взаимностью. Трамп широко использует свой аккаунт в Twitter для критики СМИ.