Постпредство РФ при ООН рассказало о двойных стандартах западных СМИ

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Западные СМИ относятся к происходящему в иракском Мосуле, где от авиаударов международной коалиции погибли мирные жители, "на удивление спокойно", в сравнении с освещением операции по освобождению сирийского Алеппо, заявили в постоянном представительстве РФ при ООН.

"К сожалению, тема контртеррористической операции в Мосуле во многих западных СМИ подается на удивление спокойно по сравнению с той истерией, которая нагнеталась вокруг освобождения в конце прошлого года Восточного Алеппо. Ежедневные трагедии Мосула откровенно замалчиваются международными СМИ и неправительственными организациями", — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Отмечается, что с учетом того, что в западном Мосуле остается до 600 тысяч человек, "масштаб происходящего в разы катастрофичнее алеппских событий". "Призываем отказаться от двойных стандартов и объективно освещать обстановку в Мосуле, в Сирии и где бы то ни было", — заявили в постпредстве РФ при ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле, в результате которых погибли мирные жители. В постпредстве РФ подтвердили, что продолжат "тщательно отслеживать операцию в Мосуле". "В зависимости от развития ситуации будем принимать решения по выработке наших дальнейших шагов, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН", — отмечается в сообщении.

"Ситуация в Мосуле в свете поступающих сообщений о гибели гражданского населения в результате авиаударов международной коалиции вызывает глубокую обеспокоенность", — говорится в распространенном заявлении.

На прошлой неделе международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.

В этой связи в российской дипмиссии напомнили, что "в ходе операции в Восточном Алеппо была реализована инициатива, позволившая спасти многие жизни". "Был организован коридор для выхода всех боевиков, включая тех, которые принадлежали к террористическим группировкам. В результате этого удалось уменьшить необходимость применения вооруженной силы для освобождения этой части города. Делалось это для спасения мирного населения. Рассчитываем, что такой корректный, осторожный и ответственный подход будет проявляться и в дальнейших действиях коалиции в Мосуле", — говорится в сообщении.