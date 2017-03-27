Постпредство РФ при ООН рассказало о двойных стандартах западных СМИ

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Западные СМИ относятся к происходящему в иракском Мосуле, где от авиаударов международной коалиции погибли мирные жители, "на удивление спокойно", в сравнении с освещением операции по освобождению сирийского Алеппо, заявили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Отмечается, что с учетом того, что в западном Мосуле остается до 600 тысяч человек, "масштаб происходящего в разы катастрофичнее алеппских событий". "Призываем отказаться от двойных стандартов и объективно освещать обстановку в Мосуле, в Сирии и где бы то ни было", — заявили в постпредстве РФ при ООН.
"Ситуация в Мосуле в свете поступающих сообщений о гибели гражданского населения в результате авиаударов международной коалиции вызывает глубокую обеспокоенность", — говорится в распространенном заявлении.
В этой связи в российской дипмиссии напомнили, что "в ходе операции в Восточном Алеппо была реализована инициатива, позволившая спасти многие жизни". "Был организован коридор для выхода всех боевиков, включая тех, которые принадлежали к террористическим группировкам. В результате этого удалось уменьшить необходимость применения вооруженной силы для освобождения этой части города. Делалось это для спасения мирного населения. Рассчитываем, что такой корректный, осторожный и ответственный подход будет проявляться и в дальнейших действиях коалиции в Мосуле", — говорится в сообщении.
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