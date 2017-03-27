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Медиавойны

Постпредство РФ при ООН рассказало о двойных стандартах западных СМИ

23:5027.03.2017
(обновлено: 00:02 28.03.2017)
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Стопка газет. Архивное фото
© Fotolia/ svort

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Западные СМИ относятся к происходящему в иракском Мосуле, где от авиаударов международной коалиции погибли мирные жители, "на удивление спокойно", в сравнении с освещением операции по освобождению сирийского Алеппо, заявили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Женщина-военнослужащая из Корпуса морской пехоты США. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Marine Corps
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"К сожалению, тема контртеррористической операции в Мосуле во многих западных СМИ подается на удивление спокойно по сравнению с той истерией, которая нагнеталась вокруг освобождения в конце прошлого года Восточного Алеппо. Ежедневные трагедии Мосула откровенно замалчиваются международными СМИ и неправительственными организациями", — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Отмечается, что с учетом того, что в западном Мосуле остается до 600 тысяч человек, "масштаб происходящего в разы катастрофичнее алеппских событий". "Призываем отказаться от двойных стандартов и объективно освещать обстановку в Мосуле, в Сирии и где бы то ни было", — заявили в постпредстве РФ при ООН.

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле, в результате которых погибли мирные жители. В постпредстве РФ подтвердили, что продолжат "тщательно отслеживать операцию в Мосуле". "В зависимости от развития ситуации будем принимать решения по выработке наших дальнейших шагов, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН", — отмечается в сообщении.

"Ситуация в Мосуле в свете поступающих сообщений о гибели гражданского населения в результате авиаударов международной коалиции вызывает глубокую обеспокоенность", — говорится в распространенном заявлении.

Военная техника в восточном Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Dimitar Dilkoff
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На прошлой неделе международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.

В этой связи в российской дипмиссии напомнили, что "в ходе операции в Восточном Алеппо была реализована инициатива, позволившая спасти многие жизни". "Был организован коридор для выхода всех боевиков, включая тех, которые принадлежали к террористическим группировкам. В результате этого удалось уменьшить необходимость применения вооруженной силы для освобождения этой части города. Делалось это для спасения мирного населения. Рассчитываем, что такой корректный, осторожный и ответственный подход будет проявляться и в дальнейших действиях коалиции в Мосуле", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Медиавойны
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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summersector
Если осознать, что с молчаливого согласия глав мировых элит всего "прогрессивного человечества", льются буквально реки человеческой крови, становится реально страшно ! Никто не чувствует своей ответственности, ни ООН, ни руководство стран коалиции за миллионы людей . Скорбное бесчувствие сковало всё человечество !
23:59
27.03.2017
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