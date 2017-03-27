Между "Тополем" и "Искандером": Симоньян нашла место RT среди фобий Запада

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Телеканал RT занял в списке фобий западных аналитиков место "где-то посередине между "Тополем-М" и "Искандером"", заявила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Ранее специалисты американского исследовательского центра RAND опубликовали работу "Понимание российской гибридной войны и что с этим делать", в которой рассказали об опасности якобы проводимой Москвой "гибридной войны" и предложили способы "защиты американских интересов".

Сотрудники RAND, в частности, призвали проводить "больше работы" в этой области. По их мнению, "предварительные исследования показывают, что, возможно, было бы лучше сфокусироваться на дискредитации ресурсов, таких как Russia Today, и повышении информирования о дезинформации вместо того, чтобы предпринимать попытки по борьбе с каждой историей в отдельности, исходя из принципов "око за око". Исследователи отметили, что в экстремальных случаях, таких как военное время, необходимо временно перекрывать доступ к российским СМИ.

"В списке фобий западных аналитиков RT занял место где-то посередине между "Тополем-М" и "Искандером". Предложение перекрыть нам воздух в случае войны просто сделало мой день", — заявила Симоньян, комментируя исследование.

Ранее американская разведка посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы. Приложение под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" занимает шесть из 14 страниц итогового документа спецслужб и представляет собой выводы Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, в которые внесены "косметические" изменения в связи с выборами 2016 года.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти претензии нападками на RT, в которых нет ни слова правды. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.