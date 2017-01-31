МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что давление со стороны американских СМИ на партнеров RT и тех, кто сотрудничает с телеканалом, недопустимо. Если американская сторона будет ограничивать вещание канала, Россия ответит зеркально.The Atlantic, обнаружив, что новости RT выходят в топе поисковых запросов в Google, звонят в сам Google и спрашивают, можно ли как-то отделить новости RT от других. Если подобное давление приведет к ограничению вещания RT в США, мы будем вынуждены принять зеркальные меры", — сказал Жаров РИА Новости.
Россия зеркально ответит на попытки американских СМИ помешать вещанию RT
- Давно пора РОСКОМНАДЗОРУ делом заняться, а не толочь воду в ступе...15:0131.01.201775
- Зеркально отвечая на попытки ограничить RT необходимо учесть, что американскими СМИ, по сути (с правом ограничения доступа и удаления неугодных для пропаганда США сообщений) нужно отнести Твиттер, Фейсбук, другие сети и поисковики, в которых фактически установлена цензура США.15:4131.01.201765
- Motorhead Ace of spades в ответ пользователю sizif8(показатьскрыть)sizif8, Твиттер не трогайте - там сенатор Совета Федерации, тов.Пушков, ежедневно "тяжело работает" - комменты пишет. Про Рианну, Мадонну, про уловки Порошенко, про всё, что угодно, только не про Пермский край, который он представляет.19:0031.01.2017-4
- А если они завалят кот-то (эти могут), тоже завалим?20:0031.01.20171
- жаров, ты ... или действуй или прекращай пустой базар, ты ровно 2 недели назад это же самое говорил.20:0331.01.20171
- Замполит . в ответ пользователю w626.root(показатьскрыть)w626.root,
Да не только CNN закрыть, а все телеканалы и радиостанции, находящиеся под влиянием Госдепа.20:0631.01.20173
- Andrei Russia в ответ пользователю w626.root(показатьскрыть)w626.root, А причем тут фб и твиттер, амеры ВК собрались закрыть или РТ. Есть прекрасные варианты типа дождя или рбк, вот их и выключат, зеркально.20:2631.01.20171
- Не пора ли вернуть каналу "Культура" эфирное время, занимаемое вещанием Euronews?21:0431.01.20172
- И что же зеркального можно сделать? Заблочить соц сети? Смех да и только))) Зеркально они, блин, ответят)))21:2931.01.2017-1
- Я считаю, пора ответить ассимметрично, а не зеркально. Арестовали счета RT? Арестуйте счета Константина Эрнста. Выслали корреспондента RT? Депортируйте Познера на родину. Разорвали контракт с RT? Продайте USA Network исключительные права на новогоднее шоу с Пугачёвой и Галкиным, американцы тоже должны страдать.21:2931.01.20173
- С Я в ответ пользователю uri-67(показатьскрыть)uri-67, а не смущает, что ВВС (British Broadcasting Corporation) — это британская вещательная корпорация, а не американская?)))21:3631.01.20173
- Замполит . в ответ пользователю Andrei Russia(показатьскрыть)Andrei Russia,
И ещё это, Венедиктовское эхо накрыть пыльным мешком ;-)21:5731.01.20174
- aksakowka95 в ответ пользователю alex4344944(показатьскрыть)alex4344944, вашего парашу тудей и судей вальцмана никто не смотрит,а вот RT ещё как смотрят,оттого и напрягаются ваши работодатели.22:0631.01.20172
- Almeder Kati в ответ пользователю Grin Krocodiloff(показатьскрыть)Grin Krocodiloff, да ладно, у них Донцова на торрентах на много важнее остальных дел)))22:3031.01.20170
- uri-67 в ответ пользователю С Я(показатьскрыть)С Я, совершенно не смущает,потому что они преподносят инфу в стиле NYT,CNN,WASHINGTON POST и пр.23:0431.01.20173
- А в России итак всё завинчено23:1631.01.2017-1
- Свобода слова у них - не надо мешать им, а нам самим определять - кто и какую имеет свободу слова из западных смивошек23:2231.01.20170
- Rob Braz в ответ пользователю edikedikov(показатьскрыть)edikedikov, абсолютно точно! "Зеркальный" ответ - действительно глупость, поскольку в России всю эту брехню в американских СМИ практически никто не читает и не смотрит. Таким образом, аудитория, утрачиваемая RT, будет гораздо больше, чем "зеркальные" потери для американских СМИ. Ответ нужен другого рода - асимметричный по содержанию, но эквивалентный по влиянию.00:2401.02.20173
- Китайцы давно сообразили как надо поступить, население про эту грязь даже не знает. От слова демократия большинство народов мира в тихом ужасе.00:3001.02.20171
- Точка зрения не пророссийская, а просто, объективно-правдивая.01:2901.02.20170
- А что на в нашем федеральном канале делают русофобы Euronews ?03:5401.02.20171
- С Я в ответ пользователю uri-67(показатьскрыть)uri-67,
Ну, добавьте ещё DW и ABC)))07:5701.02.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)