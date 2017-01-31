Россия зеркально ответит на попытки американских СМИ помешать вещанию RT

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что давление со стороны американских СМИ на партнеров RT и тех, кто сотрудничает с телеканалом, недопустимо. Если американская сторона будет ограничивать вещание канала, Россия ответит зеркально.

"Американский мейнстрим пытается надавить на тех, кто сотрудничает с российским каналом RT. Цинично и безнравственно со стороны Wall Street Journal пытаться вставлять палки в колеса RT в США, где канал и так регулярно сталкивается с огромным давлением. В это же время журналисты The Atlantic , обнаружив, что новости RT выходят в топе поисковых запросов в Google, звонят в сам Google и спрашивают, можно ли как-то отделить новости RT от других. Если подобное давление приведет к ограничению вещания RT в США, мы будем вынуждены принять зеркальные меры", — сказал Жаров РИА Новости.