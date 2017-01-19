Facebook устанавливает причины временной блокировки RT

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости/Прайм. Социальная сеть Facebook устанавливает причины временной блокировки функций страницы телеканала RT в соцсети, сообщил РИА Новости официальный представитель соцсети.

"К данному моменту все функции этой страницы восстановлены и доступны ее владельцу. Причины временной блокировки некоторых функций устанавливаются", — сказал представитель Facebook.

Ранее в четверг Facebook ограничил телеканалу RT возможность публиковать на своей англоязычной странице посты, картинки и видео до утра 21 января. Согласно уведомлению, полученному телеканалом от Facebook, подобное решение было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы. Жалоба, предположительно, поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от госдепартамента США.

При этом RT сообщил, что обладал правами на эту трансляцию. Ограничение действовало до 10.25 мск 21 января. Таким образом, запрет изначально распространялся на время, когда должна состояться инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, отмечали на RT. Запрет, по данным канала, появился после трансляции пресс-конференции Обамы.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал РИА Новости, что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей госрегулятор может принять активные ответные меры.

Позже телеканал сообщил, что страница RT в социальной сети Facebook заработала в полном объеме.