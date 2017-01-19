Facebook устанавливает причины временной блокировки RT

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости/Прайм. Социальная сеть Facebook устанавливает причины временной блокировки функций страницы телеканала RT в соцсети, сообщил РИА Новости официальный представитель соцсети.
Ранее в четверг Facebook ограничил телеканалу RT возможность публиковать на своей англоязычной странице посты, картинки и видео до утра 21 января. Согласно уведомлению, полученному телеканалом от Facebook, подобное решение было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы. Жалоба, предположительно, поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от госдепартамента США.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал РИА Новости, что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей госрегулятор может принять активные ответные меры.
Позже телеканал сообщил, что страница RT в социальной сети Facebook заработала в полном объеме.