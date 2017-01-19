МИД о блокировке RT: это ограничение конкурентных преимуществ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемой частичную блокировку RT в социальной сети Facebook.
"Если это действительно воспринимается как цензура под техническими предлогами, то это недопустимо. Это недопустимо, в том числе потому, что — из того, что вы сказали — налицо есть блокировка конкурентных преимуществ, которые есть у телевизионного канала Russia Today", — сказала она на брифинге в Москве.
"Здесь вдвойне неприемлемая ситуация: это цензурирование, с другой стороны — это цензурирование как инструмент конкурентной борьбы", — добавила Захарова.
RT в четверг также сообщила о претензиях со стороны компании YouTube, попросившей подтвердить, что сотрудники телеканала не находятся в американских санкционных списках, а также об отказе компании Dataminr, занимающейся мониторингом Twitter и рассылкой важных сообщений, от продления контракта с RT.