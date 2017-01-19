МИД о блокировке RT: это ограничение конкурентных преимуществ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемой частичную блокировку RT в социальной сети Facebook.

Ранее телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 10.25 мск 21 января. Таким образом, запрет распространяется на время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, добавляют на RT.

"Если это действительно воспринимается как цензура под техническими предлогами, то это недопустимо. Это недопустимо, в том числе потому, что — из того, что вы сказали — налицо есть блокировка конкурентных преимуществ, которые есть у телевизионного канала Russia Today", — сказала она на брифинге в Москве.

"Здесь вдвойне неприемлемая ситуация: это цензурирование, с другой стороны — это цензурирование как инструмент конкурентной борьбы", — добавила Захарова.

RT в четверг также сообщила о претензиях со стороны компании YouTube, попросившей подтвердить, что сотрудники телеканала не находятся в американских санкционных списках, а также об отказе компании Dataminr, занимающейся мониторингом Twitter и рассылкой важных сообщений, от продления контракта с RT.