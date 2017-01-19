Симоньян: госдеп отключил бы нам воздух, если бы мог

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что не удивлена блокировкой аккаунта телеканала в Facebook по жалобе одного из подразделений финансируемого госдепом США "Радио свобода".

"Я не удивляюсь. Если бы госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы", — сказала она.

Социальная сеть заблокировала функцию публикации ссылок, картинок и видео на странице RT после трансляции пресс-конференции Барака Обамы. Во время трансляции телеканал "Настоящее время" подал жалобу в администрацию Facebook, обвинив RT в нарушении авторских прав. "Настоящее время" — проект американского "Радио Свобода", которое финансирует Госдепартамент США.

Представители российского телеканала сообщили, что никаких нарушений с их стороны не было, у RT были права вести трансляцию мероприятия.

Симоньян рассказала, что телеканал уже обратился к администрации Facebook c требованием разблокировать аккаунт, однако пока это не дало никаких результатов. "Мы продолжим добиваться разблокировки", — добавила она.

​Ранее представители RT сообщили, что Facebook ограничил возможность публиковать материалы на англоязычной странице канала до окончания церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Сейчас страница телеканала не может обновляться в нормальном режиме. Если журналисты не добьются разблокировки в ближайшее время, телеканал не сможет вести трансляцию с мероприятия в Facebook, где у RT более четырех миллионов подписчиков. В Союзе журналистов России отметили, что таким образом соцсеть фактически обеспечила преимущество другим СМИ.