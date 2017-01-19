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Facebook заблокировал RT возможность публиковать ссылки и видео

Тема:
Блокировка аккаунта RT в Facebook (10)
09:5419.01.2017
(обновлено: 14:19 19.01.2017)
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Facebook заблокировал телеканалу RT возможность публиковать сообщения со ссылками, картинками и видео на его англоязычной странице. Эти опции снова будут доступны после того, как закончится инаугурация Трампа, сообщается на сайте телеканала.

​Представители RT уточнили, что администрация социальной сети ввела ограничения после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы.

Facebook уведомил, что телеканал якобы нарушил авторские права. Однако на самом деле никаких нарушений RT не совершал и имел права вести трансляцию выступления уходящего президента.

"Я не удивляюсь. Если бы Госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы", — прокомментировала ситуацию главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Согласно уведомлению, которое прислали администраторы соцсети, жалобу на RT подал телеканал "Настоящее время". Это СМИ является проектом американского "Радио Свобода", которое финансирует Госдепартамент США.

Уведомление о блокировке во время трансляции пресс-конференции Барака Обамы

Представители телеканала "Настоящее Время", однако, утверждают что не имеют никакого отношения к случившемуся.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Запад пытается сохранить монополию на подачу информации, заявила Симоньян
"Телеканал Настоящее Время не направлял каких-либо жалоб в адрес RT либо других организаций по поводу данной трансляции. Мы транслировали в Facebook пресс-конференцию Барака Обамы с синхронным переводом в ежедневном шоу "Час Тимура Олевского", и у нас были все необходимые права на данную трансляцию", — заявили они.

Официального уведомления и четких объяснений от администрации социальной сети телеканал не получил. Пока ведутся переговоры с командой Facebook, журналисты не могут обновлять страницу в нормальном режиме и просят подписчиков следить за новостями на странице в социальной сети Twitter. 

"Будем добиваться разблокировки всеми возможными способами", — заявила Симоньян.

Если Телеканалу не удастся добиться быстрого снятия ограничений, он не сможет вести трансляцию с церемонии инаугурации избранного президента США. 

Аппаратная ньюсрума телеканала Russia Today на английском языке. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В США признали, что не могут противостоять RT в Восточной Европе
Действия администрации Facebook лишают российский телеканал части аудитории. Таким образом соцсеть фактически создает конкурентное преимущество западным каналам, считает секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

"Возможно, что администрация соцсети действительно ошиблась, решив что у RT отсутствовали соответствующие права на трансляцию. К сожалению, такого рода избирательные ошибки в отношении российских пользователей Facebook, в том числе и журналистов, случаются регулярно," — отмечает он.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"
Пользователи поддержали RT в комментариях, многие из них усомнились в том, что причиной блокировки стал технический сбой, и указали, что действия Facebook напоминают цензуру.

Накануне телеканал включили во внутреннюю информационную сеть ООН. Постоянный представитель России Виталий Чуркин подчеркнул, что RT — популярный и узнаваемый канал, который смотрят дипломаты, послы, министры иностранных дел, главы государств и правительств.

В начале января американская разведка представила доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Около четверти документа посвящено критике RT. За основу авторы доклада взяли устаревшие данные пятилетней давности и неподтвержденную информацию, собранную ими в социальных сетях.

 

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