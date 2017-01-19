Facebook заблокировал RT возможность публиковать ссылки и видео

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Facebook заблокировал телеканалу RT возможность публиковать сообщения со ссылками, картинками и видео на его англоязычной странице. Эти опции снова будут доступны после того, как закончится инаугурация Трампа, сообщается на сайте телеканала.
@RT_com is still blocked from posting anything but text to #Facebook.— RT (@RT_com) 19 января 2017 г.
Thank You for all your supporthttps://t.co/pA30jROFS0 pic.twitter.com/zs9ueZ1SN5
Представители RT уточнили, что администрация социальной сети ввела ограничения после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы.
Facebook уведомил, что телеканал якобы нарушил авторские права. Однако на самом деле никаких нарушений RT не совершал и имел права вести трансляцию выступления уходящего президента.
"Я не удивляюсь. Если бы Госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы", — прокомментировала ситуацию главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Согласно уведомлению, которое прислали администраторы соцсети, жалобу на RT подал телеканал "Настоящее время". Это СМИ является проектом американского "Радио Свобода", которое финансирует Госдепартамент США.
Представители телеканала "Настоящее Время", однако, утверждают что не имеют никакого отношения к случившемуся.
Официального уведомления и четких объяснений от администрации социальной сети телеканал не получил. Пока ведутся переговоры с командой Facebook, журналисты не могут обновлять страницу в нормальном режиме и просят подписчиков следить за новостями на странице в социальной сети Twitter.
"Будем добиваться разблокировки всеми возможными способами", — заявила Симоньян.
Если Телеканалу не удастся добиться быстрого снятия ограничений, он не сможет вести трансляцию с церемонии инаугурации избранного президента США.
"Возможно, что администрация соцсети действительно ошиблась, решив что у RT отсутствовали соответствующие права на трансляцию. К сожалению, такого рода избирательные ошибки в отношении российских пользователей Facebook, в том числе и журналистов, случаются регулярно," — отмечает он.
Накануне телеканал включили во внутреннюю информационную сеть ООН. Постоянный представитель России Виталий Чуркин подчеркнул, что RT — популярный и узнаваемый канал, который смотрят дипломаты, послы, министры иностранных дел, главы государств и правительств.
В начале января американская разведка представила доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Около четверти документа посвящено критике RT. За основу авторы доклада взяли устаревшие данные пятилетней давности и неподтвержденную информацию, собранную ими в социальных сетях.