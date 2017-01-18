В США признали, что не могут противостоять RT в Восточной Европе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. У США больше нет инструментов влияния, с помощью которых они могли бы заставить Россию изменить политический курс в Восточной Европе, считает председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Вашингтон не может противостоять Москве в медийном пространстве, отмечает политик. Если в прошлом, при Рональде Рейгане, США популяризировали свою точку зрения за счет таких информационных каналов, как "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода", то сегодня эффективное вещание в Восточной Европе и по всему миру ведет только Россия.

У Белого дома нет эффективного противовеса телеканалу RT и другим российским СМИ, а значит, Вашингтон не может активно защищать американское видение международной ситуации, передавать "правду" о том, что происходит в мире, подчеркивает Ройс.

Кроме того, из-за слабости уходящего президента США Барака Обамы американцы лишились возможности разговаривать с Россией с позиции силы. Обама в 2015 году заблокировал законы, которые позволили бы правительству предоставить Украине противотанковые вооружения, а это в свое время дало бы Вашингтону важное преимущество в противостоянии с Москвой, заключает политик.