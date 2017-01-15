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"Нам всем конец, русские идут". The Hill высмеял истерию в американских СМИ

21:2015.01.2017
(обновлено: 21:25 15.01.2017)
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Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia/ wellphoto

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американские СМИ никто не контролирует, поэтому они нагнетают антироссийскую истерию, публикуя неподтвержденную информацию, пишет колумнист Джон Кушма в статье для The Hill.

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Одним из примеров того, как средства массовой информации выдают непроверенные данные за факты, является "неподтвержденный доклад" о том, что у русских якобы есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа, о котором 10 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник.

Со страниц The Hill Кушма обращается к телеканалу CNN с рядом вопросов: "Что, русские? Какие такие русские? Неподтвержденная информация? И это все, что у вас есть? Так почему вы вообще решили об этом по телевизору рассказать? Уходите и возвращайтесь тогда, когда будет, о чем говорить". По мнению журналиста, американские СМИ публикуют неподтвержденную информацию либо ради рейтингов, либо по политическим мотивам.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Paul Sancya
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Так или иначе, при освещении какого-то события главную роль играет первое впечатление, считает автор статьи. Неважно, что произойдет дальше — все запомнят первый "вброс". The Hill пишет, что ответственные и профессиональные журналисты учитывают этот факт и сообщают правду, а безответственные и непрофессиональные напротив пользуются этим, чтобы протолкнуть ложь.

"Судя по всему, мы больше не можем позволить себе положиться на наши СМИ и верить в их честность и правдивость, как раньше", — рассуждает Кушма, отмечая, что американские медиа опозорили себя погоней за рейтингами.

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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СМИ: доклад о "компромате на Трампа" оказался выдумкой интернет-троллей
СМИ забыли про террористическую угрозу и расовое неравенство, пишет The Hill. Теперь они только и делают, что кричат на каждом углу: "Русские идут! Русские идут!"

"Так неужели Россия и правда стоит за победой Трампа на выборах? Конечно же, нет. Дональда Трампа выбрали американцы", — говорится в статье.

Кушма также отмечает, что в Соединенных Штатах ненавидят принятую в России модель, что СМИ финансируются государством. "У нас же здесь вроде "свобода слова", — иронизирует журналист.

Редакция газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan
Intercept рассказал, как американские СМИ наживаются на лжи о России
Однако, по его словам, в США это дошло до абсурда — средства массовой информации буквально вышли из-под контроля, и государство оказалось в их власти. Журналисты могут перекручивать факты и публиковать домыслы ради рейтингов, а потом оправдывать это "свободой слова".

Американские СМИ утверждают, что их роль заключается в том, чтобы "заставить политиков быть честными" и "призвать их к ответственности". Только призвать к ответственности самих журналистов некому.

Здание телеканала CNN. Архивное фото
© AP Photo/ Ric Feld,File
CNN проиллюстрировал репортаж о "российских хакерах" кадрами из видеоигры
По мнению автора материала, властям верить тоже нельзя. Так, директор Национальной разведки США утверждал, что АНБ не шпионила за рядовыми американцами, но это была ложь. А Колин Пауэлл врал всему Совбезу ООН о том, что в Ираке якобы есть оружие массового уничтожения. Таким образом, уровень доверия к американским СМИ и политикам достиг исторического дна, говорится в статье.

"На все можно посмотреть с разных сторон. Можно поверить журналистам, которые утверждают, что нам всем конец, русские идут… А может, наши СМИ просто ведут себя, как пастушок из сказки, который кричал: "Волки!" Все помнят, чем это для него закончилось", — резюмирует Кушма.

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