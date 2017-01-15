"Нам всем конец, русские идут". The Hill высмеял истерию в американских СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американские СМИ никто не контролирует, поэтому они нагнетают антироссийскую истерию, публикуя неподтвержденную информацию, пишет колумнист Джон Кушма в статье для The Hill.
Со страниц The Hill Кушма обращается к телеканалу CNN с рядом вопросов: "Что, русские? Какие такие русские? Неподтвержденная информация? И это все, что у вас есть? Так почему вы вообще решили об этом по телевизору рассказать? Уходите и возвращайтесь тогда, когда будет, о чем говорить". По мнению журналиста, американские СМИ публикуют неподтвержденную информацию либо ради рейтингов, либо по политическим мотивам.
"Судя по всему, мы больше не можем позволить себе положиться на наши СМИ и верить в их честность и правдивость, как раньше", — рассуждает Кушма, отмечая, что американские медиа опозорили себя погоней за рейтингами.
"Так неужели Россия и правда стоит за победой Трампа на выборах? Конечно же, нет. Дональда Трампа выбрали американцы", — говорится в статье.
Кушма также отмечает, что в Соединенных Штатах ненавидят принятую в России модель, что СМИ финансируются государством. "У нас же здесь вроде "свобода слова", — иронизирует журналист.
Американские СМИ утверждают, что их роль заключается в том, чтобы "заставить политиков быть честными" и "призвать их к ответственности". Только призвать к ответственности самих журналистов некому.
"На все можно посмотреть с разных сторон. Можно поверить журналистам, которые утверждают, что нам всем конец, русские идут… А может, наши СМИ просто ведут себя, как пастушок из сказки, который кричал: "Волки!" Все помнят, чем это для него закончилось", — резюмирует Кушма.