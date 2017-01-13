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RT преподал западным СМИ урок по проверке фактов

19:4313.01.2017
(обновлено: 22:48 13.01.2017)
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Конференция RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский телеканал RT давно стал объектом нападок западных СМИ; иностранные медиа вновь и вновь пытаются найти новые инструменты для борьбы с "рупором кремлевской пропаганды". Однако в своем стремлении "насолить" коллеги-журналисты забывают о том, что факты требуют проверки, а утверждения должны быть достоверными .

Аппаратная ньюсрума телеканала Russia Today на английском языке. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Статья NYT о "пропагандистской" деятельности RT возмутила экс-ведущую

Так, британские таблоиды The Sun и Daily Mail безосновательно обвиняли RT в дестабилизации внутриполитической ситуации в западных странах, а The Times писала, что Russia Today распространяет "антиевропейские взгляды". Последним примером "пропагандистского" материала, направленного против RT, стала недавняя статья в The Washington Post, которая изобилует случайными цифрами, выдуманными заявлениями и ссылками на неподтвержденные источники.

Основные тезисы "критического" материала WP звучат следующим образом: влияние RT на американскую аудиторию преувеличено, а в преддверии выборов президента США телеканал вел жесткую "информационную кампанию" против кандидата от Демократической партии.

The Washington Post ссылается на некий материал RT под названием "Клинтон и ИГ (запрещена в России) спонсируют одни и те же источники". При этом сюжет с подобным заголовком отсутствует в архиве телеканала. Речь, по всей видимости, идет о беседе Джулиана Ассанжа с Джоном Пилджером, показанной на RT в ноябре 2016 года. Однако эксклюзивные права на интервью принадлежат британской студии Dartmouth films.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"

Журналисты RT напоминают о том, что освещение американской предвыборной гонки шло под девизом "Когда приходится выбирать меньшее из двух зол" и оба кандидата зачастую становились героями весьма жестких телесюжетов.

Кроме того, The Washington Post ссылается на данные по статистике посещений сайта и Youtube-канала RT. Однако, как отмечает телеканал, обозреватель WP в своей статье приводит цифры 2012 года.

При этом независимые источники (американские компании comScore, Alexa и SimilarWeb) указывают на то, что американское издание преуменьшило реальные показатели российского телеканала в 7-10 раз. Более того, из открытой статистики сайта Youtube следует, что сеть каналов RT набрала суммарно более 4 млрд просмотров и стала самым популярным телевизионным новостным каналом на сервисе.

Утверждение обозревателя The Washington Post, что RT набирает просмотры за счет "вирусных видео", также не выдерживает критики. Для этого достаточно изучить статистику репортажей и трансляций Russia Today, которая доступна всем пользователям сервиса Youtube.

Телеканал RT. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Протоколы вашингтонских мудрецов, или Как RT "вмешивался" в выборы

Кроме того, автор "критической" статьи в WP ссылается на "расследование" The Daily Beast от 2015 года. При этом само расследование оперирует фактами, взятыми из некоего доклада 2012 года. Таким образом, журналист The Washington Post для обоснования своих тезисов пользуется статистическими данными пятилетней давности.

Ранее ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы". Спецслужбы сошлись на том, что одним из главных "инструментов влияния" Кремля был российский телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik.

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