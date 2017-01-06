Intercept рассказал, как американские СМИ наживаются на лжи о России

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американское издание The Washington Post получает прибыль за недостоверные, но громкие статьи о "российской угрозе", при этом опровержение ложных сведений едва ли доходит до аудитории газеты, пишет журналист Гленн Гринвальд в статье для The Intercept.

За последнее время WP опубликовал два материала о "российской угрозе", которые разлетелись по всему интернету, но в конечном итоге оказались неправдой. В одном из них речь шла о том, что Россия якобы распространяет "фейковые новости", а во втором — что "российские хакеры" взломали электросистемы в США.

Первая статья встретила разгромную критику со стороны сразу нескольких СМИ — начиная с журнала New Yorker, который назвал ее "пропагандой", и заканчивая Rolling Stone, который посчитал этот материал "позорным" и "отвратительным". Что касается второй публикации, в действительности, Москва оказалась не только непричастна к взлому, но и самого взлома, судя по всему, вообще не было, пишет Гринвальд.

Обе статьи получили унизительное опровержение, но, несмотря на это, успели принести WP многочисленные просмотры, а значит, и деньги.

"Все эти передряги с опровержениями ставят газету в неловкое положение, но в то же время они хорошо окупаются. Все потому, что журналисты… агрессивно раскручивают и продвигают оригинальные, сенсационные ложные истории, чтобы они приобрели вирусный характер и принесли WP огромный трафик", — говорится в материале. Гринвальд также обращает внимание на недавний твит главного редактора WP Марти Бэрона, который похвастался, что издание "приносит выгоду".

Итак, другие СМИ и журналисты подхватили и растиражировали материалы, которые оказались ложными. Тем не менее, мало кто из них стал упоминать впоследствии о том, что распространенная информация на самом деле не соответствует действительности. Даже Бэрон, который одним из первых рассказал о "российских фейковых новостях" в своем Twitter, не признал свою ошибку, а лишь отметил, что ложными оказались не собственные данные WP, а данные сайта, на который они ссылались.

И так происходит со всеми историями о России, пишет Intercept. Журналисты мгновенно кликают на материал, ретвитят его и распространяют без малейшего критического анализа.

"То, что эти статьи обычно "нашептаны" анонимными источниками и не сопровождаются никакими доказательствами, журналистов не беспокоит. Любое официальное заявление, что Москва стоит за каким-нибудь мировым злом, мгновенно трактуется как истина", — говорится в материале.

По мнению автора статьи, таким изданиям, как WP, не важно, правду они пишут или нет. Они знают, что даже за недостоверный материал их ждет похвала и награда — главное, чтобы повестка была правильной.

Гринвальд отмечает, что и сам подвергся нападкам за то, что критикует голословные обвинения в адрес России: его причислили к националистам, к сторонникам Трампа и даже к агентам Кремля.

"Представителям Демократической партии удалось создать такой климат, при котором любой, кто не разделяет их мнение или скептически высказывается по отношению к выгодной им позиции по России, становится объектом скоординированной и мощной клеветы", — резюмирует журналист.