Intercept рассказал, как американские СМИ наживаются на лжи о России

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американское издание The Washington Post получает прибыль за недостоверные, но громкие статьи о "российской угрозе", при этом опровержение ложных сведений едва ли доходит до аудитории газеты, пишет журналист Гленн Гринвальд в статье для The Intercept.одном из них речь шла о том, что Россия якобы распространяет "фейковые новости", а во втором — что "российские хакеры" взломали электросистемы в США.
Первая статья встретила разгромную критику со стороны сразу нескольких СМИ — начиная с журнала New Yorker, который назвал ее "пропагандой", и заканчивая Rolling Stone, который посчитал этот материал "позорным" и "отвратительным". Что касается второй публикации, в действительности, Москва оказалась не только непричастна к взлому, но и самого взлома, судя по всему, вообще не было, пишет Гринвальд.
Обе статьи получили унизительное опровержение, но, несмотря на это, успели принести WP многочисленные просмотры, а значит, и деньги.
Итак, другие СМИ и журналисты подхватили и растиражировали материалы, которые оказались ложными. Тем не менее, мало кто из них стал упоминать впоследствии о том, что распространенная информация на самом деле не соответствует действительности. Даже Бэрон, который одним из первых рассказал о "российских фейковых новостях" в своем Twitter, не признал свою ошибку, а лишь отметил, что ложными оказались не собственные данные WP, а данные сайта, на который они ссылались.
И так происходит со всеми историями о России, пишет Intercept. Журналисты мгновенно кликают на материал, ретвитят его и распространяют без малейшего критического анализа.
По мнению автора статьи, таким изданиям, как WP, не важно, правду они пишут или нет. Они знают, что даже за недостоверный материал их ждет похвала и награда — главное, чтобы повестка была правильной.
Гринвальд отмечает, что и сам подвергся нападкам за то, что критикует голословные обвинения в адрес России: его причислили к националистам, к сторонникам Трампа и даже к агентам Кремля.
"Представителям Демократической партии удалось создать такой климат, при котором любой, кто не разделяет их мнение или скептически высказывается по отношению к выгодной им позиции по России, становится объектом скоординированной и мощной клеветы", — резюмирует журналист.