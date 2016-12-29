American Conservative: западные СМИ пытаются "затравить русского медведя"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американские СМИ доходят до абсурда в попытках демонизировать Россию, при этом им даже не нужны доказательства, чтобы выступить с очередным обвинением в адрес Москвы, пишет The American Conservative.
"Но прошло уже три недели с тех пор, как Washington Post сообщила эту новость, а убедительных доказательств так никто и не представил. Никто не выявил хакеров и не обнаружил связь между ними и правительством России, а уж тем более с президентом Владимиром Путиным", — говорится в статье.
Как пишет The American Conservative, Белый дом мог приказать обнародовать хотя бы часть доказательств "российского вмешательства", чтобы положить конец всей этой неразберихе, но такой вариант, похоже, даже не рассматривают.
"Охота за Россией превратилась в любимый вид спорта в Вашингтоне… Можно заметить, как предсказуемо объединяются вашингтонские СМИ и аналитические центры в попытке затравить русского медведя… В угаре антироссийского безумия из чулана достали самых отъявленных придурков", — отмечает автор. В качестве примера он приводит бывшего исполняющего обязанности директора ЦРУ и советника Клинтон по внешней политике Майкла Морелла.
Кроме того, советник Клинтон призывал ответить на "российское вмешательство" кибернетическими атаками, разрушительными санкциями, а также поставками вооружений на Украину, при этом он призывал действовать открыто. "Надо, чтобы нас видели. Тайные ответные действия существенно ограничат эффект сдерживания и устрашения", — цитирует издание политика.
Похоже, Морелл упустил из внимания тот факт, что открытое нападение на Россию с использованием военных или кибернетических средств равносильно началу войны, хотя в данном случае даже нет никаких неопровержимых доказательств того, что Москва что-то сделала. Все-таки прагматичные и осторожные действия — это лучше, чем развязывание третьей мировой, резюмирует автор материала.