American Conservative: западные СМИ пытаются "затравить русского медведя"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американские СМИ доходят до абсурда в попытках демонизировать Россию, при этом им даже не нужны доказательства, чтобы выступить с очередным обвинением в адрес Москвы, пишет The American Conservative.

В Facebook можно найти огромное количество рассказов о неудачах и злоключениях, после которых кто-нибудь обязательно пишет в комментариях: "Это Путин виноват". Конечно, это шутка, но она показывает, до какого абсурда доходят американские политики и средства массовой информации, демонизируя Москву, пишет автор статьи. Он отмечает, что все началось с утверждений ЦРУ о том, что Россия или кто-то из ее ставленников взломал почтовые аккаунты, имеющие отношение к выборам в США, а затем воспользовался украденной информацией.

"Но прошло уже три недели с тех пор, как Washington Post сообщила эту новость, а убедительных доказательств так никто и не представил. Никто не выявил хакеров и не обнаружил связь между ними и правительством России, а уж тем более с президентом Владимиром Путиным", — говорится в статье.

По мнению автора статьи, утечку мог организовать недовольный сторонник Берни Сандерса, которого возмутили махинации демократов, а хакерский взлом здесь не при чем.

Как пишет The American Conservative, Белый дом мог приказать обнародовать хотя бы часть доказательств "российского вмешательства", чтобы положить конец всей этой неразберихе, но такой вариант, похоже, даже не рассматривают.

"Охота за Россией превратилась в любимый вид спорта в Вашингтоне… Можно заметить, как предсказуемо объединяются вашингтонские СМИ и аналитические центры в попытке затравить русского медведя… В угаре антироссийского безумия из чулана достали самых отъявленных придурков", — отмечает автор. В качестве примера он приводит бывшего исполняющего обязанности директора ЦРУ и советника Клинтон по внешней политике Майкла Морелла.

"Моррел заявил перед выборами, что Путин завербовал Трампа, сделав из него "ничего не подозревающего агента" России. Он также призвал тайно убивать русских и иранцев в Сирии, чтобы подать сигнал, а сейчас утверждает, что мнимый хакерский взлом с участием России стал "политическим эквивалентом 11 сентября", — напоминает автор материала.

Кроме того, советник Клинтон призывал ответить на "российское вмешательство" кибернетическими атаками, разрушительными санкциями, а также поставками вооружений на Украину, при этом он призывал действовать открыто. "Надо, чтобы нас видели. Тайные ответные действия существенно ограничат эффект сдерживания и устрашения", — цитирует издание политика.

Похоже, Морелл упустил из внимания тот факт, что открытое нападение на Россию с использованием военных или кибернетических средств равносильно началу войны, хотя в данном случае даже нет никаких неопровержимых доказательств того, что Москва что-то сделала. Все-таки прагматичные и осторожные действия — это лучше, чем развязывание третьей мировой, резюмирует автор материала.