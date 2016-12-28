Карла Ортис: я не видела западных журналистов во время боев в Алеппо

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Боливийская актриса Карла Ортис, побывавшая на местах боев в Сирии, заявила, что не видела там западных журналистов. Об этом она рассказала в интервью Sputnik.

Актриса снимала документальный фильм о войне и неоднократно бывала в стране с марта 2016 года. Во время последней поездки Ортис посетила Алеппо, который тогда еще не был полностью освобожден от боевиков.

© Фото: Carla Ortiz Боливийская актриса, живущая в США, Карла Ортис

"…Я много раз была в Сирии и никогда не видела на местах кровопролития ни единого сотрудника западных СМИ", — рассказала актриса.

По ее словам, во время последнего визита в Сирию в одном отелей с ней жили сотрудники двух крупнейших каналов. А находясь в восточном Алеппо, она "не видела никого, кроме Russia Today". При этом западные СМИ освещали события так, словно были на местах боев, отметила актриса.

© Фото: Carla Ortiz Боливийская актриса, живущая в США, Карла Ортис

"Я вот была в перестрелке и могу рассказать об этом. А они откуда берут свои репортажи?", — задается вопросом Ортис.

По мнению актрисы, мировое сообщество возлагало большие надежды на активистов и правозащитников, но те не смогли рассказать, как в действительности живут сирийцы.

© Фото: Carla Ortiz Боливийская актриса, живущая в США, Карла Ортис

"… В нашем отчаянном желании помочь мы доверились активистам и правозащитным организациям, утверждавшим, что они находятся в зоне конфликта, и которые не смогли достоверно передать то, чем живут сирийцы. Вопреки расхожему мнению, в Сирии есть умеренная оппозиция. Это все те люди, которые на заре конфликта просили от правительства реформ, а не отставки своего президента", — считает Ортис.

© Фото: Carla Ortiz Боливийская актриса, живущая в США, Карла Ортис

Документальный фильм "Голос Сирии" рассказывает о том, как видят войну простые люди. Лента выйдет в 2017 году одновременно в Сирии и Боливии.

Ранее Ортис дала интервью CNN и Fox 11, в которых рассказала, что о происходящем в Алеппо поступали искаженные сведения: к примеру, множество фейковых аккаунтов в Twitter распространяли ложные сообщения о массовых обстрелах.