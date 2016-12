Russians did it: модные медведи, гуманные бомбы и другие новинки агитпропа

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Попытка сделать русских виновными во всех мировых бедах не нова, еще президент США Рональд Рейган в свое время именовал СССР "Империей зла". Однако за последний год западными политиками в адрес России выдвигаются настолько абсурдные обвинения, что в них начинают сомневаться даже самые ярые русофобы. Адекватному человеку сложно поверить в то, что именно Россия виновата в том, что американцы выбрали Трампа президентом, в то, что из-за России британцы больше не хотят жить в ЕС, или в то, что из-за агрессии России на Марсе разбился европейский спутник.

Самым ярким примером является "заслуга" России в победе на выборах президента США экстравагантного миллиардера Дональда Трампа. Никогда до этого могущество России не простиралось столь далеко, чтобы дистанционно повлиять на умы американцев и вынудить их проголосовать вопреки своей воле. И это не шутки, это мнение президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Именно он списывает поражение Хиллари Клинтон не на плохую стратегию кампании Демократической партии, а на русских хакеров.

"Данные, которые основываются на коллективном соглашении разведслужб: Россия была ответственна за взлом Демпартии. И это (проигрыш на выборах кандидата-демократа Хиллари Клинтон) последствие", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции. При этом он не стал приводить никаких доказательств причастности Москвы к кибератакам, сославшись на соображения секретности.

Вообще, складывается впечатление, что на русских хакеров можно свалить абсолютно все. Компьютерные взломщики из группировки Fancy Bears, что переводится как "Модные медведи" (очевидно же, что раз медведи, то хакеры – русские), взломали базу WADA и выяснили, что многие знаменитые спортсмены, в частности теннисистки Вильямс, совершенно легально употребляли запрещенные вещества, например оксикодон — полусинтетический опиоид. А американская олимпийская чемпионка Симона Байлз, выигравшая в Рио пять медалей, легально употребляла амфетамин. Все это происходило на фоне беспрецедентного скандала, когда Россию обвинили в создании государственной программы допинга в спорте. Информация же, бросающая тень на американских спортсменов, развития в западных СМИ не получила.

От американских политиков не отстают политики других стран Запада, некоторые из них пытаются переписывать историю. Так, министр обороны Польши Антони Мачеревич выступил с феноменальным заявлением, обвинив Россию в Волынской трагедии 1943 года, когда украинские националисты уничтожили, по разным данным, от 30 до 40 тысяч поляков.

В том, что британцы проголосовали за выход из ЕС, также виновата Россия. По крайней мере, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Brexit — это победа внешней политики президента Владимира Путина. В причастности России к результатам референдума о Brexit уверен и депутат британской Палаты общин и бывший министр культуры Соединенного Королевства Бэн Бредшоу. По его словам, вероятное вмешательство Москвы в голосование происходило по той же по схеме, какую применяли во время президентских выборов в США. Доказательств, как всегда, приведено не было.

В этом году благодаря европейским и американским СМИ мир узнал о новом виде оружия – западных "гуманных" бомбах: они убивают только террористов и их пособников. И только Россия в Сирии, согласно западной прессе, целенаправленно бомбит мирное население и гумконвои. В атаке на гуманитарный конвой Международного комитета красного креста недалеко от Алеппо сразу же обвинили Россию. Комиссия ООН в конце декабря так и не смогла установить, кто нанес удар по гумконвою, но, к примеру, главу МИД Великобритании Бориса Джонсона это не интересует. Раз доказано, что налет был совершен с воздуха, то это могут быть только русские. А над тем, какими способами натовская коалиция во главе с американцами "утюжит" иракский Мосул, или о том, что делает с мирным населением Йемена коалиция во главе с Саудовской Аравией, рефлексировать не принято.

