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Russians did it: модные медведи, гуманные бомбы и другие новинки агитпропа

Тема:
Главное за 27 декабря 2016 года (14)
11:4227.12.2016
(обновлено: 19:12 27.12.2016)
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Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Попытка сделать русских виновными во всех мировых бедах не нова, еще президент США Рональд Рейган в свое время именовал СССР "Империей зла". Однако за последний год западными политиками в адрес России выдвигаются настолько абсурдные обвинения, что в них начинают сомневаться даже самые ярые русофобы. Адекватному человеку сложно поверить в то, что именно Россия виновата в том, что американцы выбрали Трампа президентом, в то, что из-за России британцы больше не хотят жить в ЕС, или в то, что из-за агрессии России на Марсе разбился европейский спутник.

Модные медведи делают Америку

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин: в победу Трампа не верил никто, кроме нас
Самым ярким примером является "заслуга" России в победе на выборах президента США экстравагантного миллиардера Дональда Трампа. Никогда до этого могущество России не простиралось столь далеко, чтобы дистанционно повлиять на умы американцев и вынудить их проголосовать вопреки своей воле. И это не шутки, это мнение президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Именно он списывает поражение Хиллари Клинтон не на плохую стратегию кампании Демократической партии, а на русских хакеров.

"Данные, которые основываются на коллективном соглашении разведслужб: Россия была ответственна за взлом Демпартии. И это (проигрыш на выборах кандидата-демократа Хиллари Клинтон) последствие", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции. При этом он не стал приводить никаких доказательств причастности Москвы к кибератакам, сославшись на соображения секретности.

Хакеры из Fancy Bears. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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СМИ: хакеры Fancy Bears планировали атаковать сайты ведомств Британии
Вообще, складывается впечатление, что на русских хакеров можно свалить абсолютно все. Компьютерные взломщики из группировки Fancy Bears, что переводится как "Модные медведи" (очевидно же, что раз медведи, то хакеры – русские), взломали базу WADA и выяснили, что многие знаменитые спортсмены, в частности теннисистки Вильямс, совершенно легально употребляли запрещенные вещества, например оксикодон — полусинтетический опиоид. А американская олимпийская чемпионка Симона Байлз, выигравшая в Рио пять медалей, легально употребляла амфетамин. Все это происходило на фоне беспрецедентного скандала, когда Россию обвинили в создании государственной программы допинга в спорте. Информация же, бросающая тень на американских спортсменов, развития в западных СМИ не получила.

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Сайт хакерской группы Fancy Bears, на котором опубликованы данные о сговоре США и Канады против Международного олимпийского комитета

Гуманные бомбы и новинки агитпропа

От американских политиков не отстают политики других стран Запада, некоторые из них пытаются переписывать историю. Так, министр обороны Польши Антони Мачеревич выступил с феноменальным заявлением, обвинив Россию в Волынской трагедии 1943 года, когда украинские националисты уничтожили, по разным данным, от 30 до 40 тысяч поляков.

 

Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне
© Fotolia/ by-studio
Часовню тоже я развалил? Почему Британия обвиняет Россию в исходе Brexit
В том, что британцы проголосовали за выход из ЕС, также виновата Россия. По крайней мере, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Brexit — это победа внешней политики президента Владимира Путина. В причастности России к результатам референдума о Brexit уверен и депутат британской Палаты общин и бывший министр культуры Соединенного Королевства Бэн Бредшоу. По его словам, вероятное вмешательство Москвы в голосование происходило по той же по схеме, какую применяли во время президентских выборов в США. Доказательств, как всегда, приведено не было.

Сгоревший в результате обстрела грузовик гуманитарного конвоя ООН. Архивное фото
© AFP 2016/ Omar haj kadour
Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии
В этом году благодаря европейским и американским СМИ мир узнал о новом виде оружия – западных "гуманных" бомбах: они убивают только террористов и их пособников. И только Россия в Сирии, согласно западной прессе, целенаправленно бомбит мирное население и гумконвои. В атаке на гуманитарный конвой Международного комитета красного креста недалеко от Алеппо сразу же обвинили Россию. Комиссия ООН в конце декабря так и не смогла установить, кто нанес удар по гумконвою, но, к примеру, главу МИД Великобритании Бориса Джонсона это не интересует. Раз доказано, что налет был совершен с воздуха, то это могут быть только русские. А над тем, какими способами натовская коалиция во главе с американцами "утюжит" иракский Мосул, или о том, что делает с мирным населением Йемена коалиция во главе с Саудовской Аравией, рефлексировать не принято.

© AFP 2016/ Omar haj kadour
Сгоревший в результате обстрела грузовик гуманитарного конвоя ООН в городе Урум аль-Кубра недалеко от Алеппо. 20 сентября 2016

Русский след, рука Москвы и другие галлюцинации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2016/ John MacDougall
FP: единственный способ защитить Запад - заставить Меркель уйти
В наплыве мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые после череды революций и арабских весен стали малопригодны для проживания, также виновата Россия. Эта тема тянется еще с прошлого года, но в 2016-м получила новое развитие: просочившиеся вместе с мигрантами террористы начали устраивать в Старом свете акции устрашения. Взрывы в аэропорту и метро Брюсселя, теракты в Ницце и Берлине. "Руку Москвы" в этом увидел глава службы безопасности Украины Василий Грицак, который "разглядел" не только российский след, но и элементы гибридной войны со стороны России. Правда, кроме него этот след так никто и не обнаружил.

Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Украина не получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз
Украинцам Россия тоже ставила палки в колеса, причем не где-нибудь, а в Нидерландах. Именно агенты Кремля, если верить украинским СМИ, повлияли на голландцев, чтобы те на референдуме высказались против ратификации соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Очевидно же, что, если бы не было влияния кремлевских политтехнологов, жители Нидерландов с распростертыми объятьями приняли бы у себя каждого украинца, ведь им так не хватает новых мигрантов. Правда, в середине декабря "рука Москвы", видимо, ослабла. Саммит ЕС нашел решение для ратификации Нидерландами ассоциации с Украиной. Однако даже это вымученное соглашение об ассоциации не даст Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, права на военную помощь, дополнительного финансирования со стороны Евросоюза, а также права на проживание и трудоустройство в ЕС для граждан Украины.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Гонка за счастьем

The Russians did it

Посадочный модуль Скиапарелли отделился от основного орбитального блока Трейс Гас Орбитер
© Фото: ESA
Румынская компания обвиняет Россию и Крым в падении "Скиапарелли"
В том, что европейский исследовательский модуль "Скиапарелли" в этом году так и не долетел до Марса, также, само собой, виновата Россия. Румынская компания Arca Space, проверявшая посадочный модуль "Скиапарелли" перед его запуском к Красной планете, обвинила Россию в том, что не провела его тесты в воздухе. Виной тому страх "военной агрессии" со стороны России. Изначально тестировать десантный модуль планировалось в Швеции, однако из соображений экономии испытания доверили малоизвестной румынской Arca Space, базирующейся в США. В результате Европейское космическое агентство сэкономило порядка миллиона евро, но потеряло модуль.

Распространение абсурдных аргументов привело к тому, что в англоязычном сегменте интернета начал набирать популярность хештег #russiandidit (это сделал русский). Пользователи размещают ироничные посты о том, что русские виноваты в устроенном собакой беспорядке в доме, в превышении скорости на дороге, в плохой погоде, в неудачах на личном фронте, в тектонических разломах Земли, а также в гибели Титаника и наклоне Пизанской башни.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Принудительная диета
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