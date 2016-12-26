Один на один: Германия берет борьбу с "пропагандой" в свои руки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В преддверии выборов в бундестаг Берлин намерен самостоятельно вступить в борьбу с "пропагандой" и "фальсификацией", чтобы не допустить повторения в ФРГ "американского сценария", приведшего к власти Дональда Трампа. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ Министерства внутренних дел ФРГ.

В рамках инициативы планируется создать центр по борьбе с дезинформацией в социальных сетях и сконцентрироваться на группах населения, которых МВД считает особенно восприимчивыми к "искажениям" — русских немцах и "лицах турецкого происхождения". При этом новая структура может быть создана непосредственно на базе Ведомства федерального канцлера, которое насчитывает более пятисот сотрудников, отмечает издание.

Маленькая группа с большими целями

Европейские правительства не первый год ведут войну с "пропагандой", причем в основном определяя ее как "российскую", и прилагают все возможные усилия, чтобы подавить оппозиционные настроения среди своих граждан. Однако ранее они пытались скоординировать свои действия, а не выступали в одиночку.

Так, в апреле 2015 года по указанию главы дипломатии ЕС Федерики Могерини была создана оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East Stratcom). На тот момент Евросоюз не был готов говорить об открытом и полномасштабном информационном противостоянии, и поэтому формальной целью подразделения было "продвижение политических целей ЕС в странах Восточной Европы", которая позже трансформировалась в "противодействие российским СМИ".

Один раз в неделю рабочая группа, включавшая около десяти штатных сотрудников, публиковала так называемый "Дезинформационный отчет" (Disinformation Review), в котором приводился список российских "фейков" в виде таблицы. Авторы документа утверждали, что представленные новости являются дезинформацией, однако не давали опровергающих фактов и доказательств. Как отмечали эксперты, такие отчеты не были полноценным коммуникационным продуктом и могли быть интересны только журналистам, причем опять-таки западным.

Брюссель оказался слишком неповоротлив для подобных задач, поскольку реагировал на мировые события слишком медленно и вяло. Кроме того, те инструменты, которыми располагала рабочая группа, были оценены как слишком "скромные" по сравнению с российскими. При этом, вопреки поставленной цели, организация активно избегала шума вокруг своей деятельности и не желала раскрывать источники информации.

Стратегическая капитуляция

Когда спустя полтора года стало ясно, что "подпольная работа" Евросоюза не дала никакого эффекта, Брюссель перешел к более открытой стратегии, решив в первую очередь "заклеймить врага". В результате комитет Европарламента по иностранным делам одобрил 10 октября резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в которой утверждалось, что Москва ведет информационную войну против Евросоюза. Документ приравнивал RT и Sputnik к каналам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) и призывал создать профильное отделение по борьбе с пропагандой.

Таким образом, Евросоюз по-прежнему не предлагал никаких конкретных методов противодействия, однако открыто признавал, что, во-первых, "свобода СМИ" распространяется далеко не на все страны, во-вторых, российские информационные каналы имеют значительный вес на Западе, и, в-третьих, Брюссель не знает, как нейтрализовать их влияние.

Германия идет своим путем

Несмотря на то, что Германия, наряду с другими государствами, поддержала резолюцию, нынешний документ МВД показывает, что немецкое правительство не особенно верит в дальнейшие попытки Евросоюза реанимировать "стратегические коммуникации". Впрочем, как подчеркивается в документе, правительство не может дожидаться того момента, когда Брюссель разработает собственную программу действий.

"На фоне предстоящих выборов в Бундестаг следует действовать незамедлительно", — считают представители ведомства.

По мнению ведомства, президентская кампания в США показала, насколько важно своевременное реагирование на подрывную деятельность "интернет-ботов" и дезинформацию. Однако стоит отметить, что немецкие СМИ начали бить тревогу из-за вероятного вмешательства Москвы гораздо раньше победы Трампа в США. Журналисты утверждали , что "российский сценарий свержения Ангелы Меркель" запущен уже давно, и рассматривали миграционный кризис, рост националистических настроений и снижение доверия к правительству ФРГ как часть "плана" Москвы.

Но вот если беженцы и популисты являются общеевропейскими проблемами, то повышение рейтинга канцлера не слишком волнует соседей Германии. Популярность Меркель неумолимо падает не только внутри страны, но и по всему Евросоюзу. И поскольку правительство ФРГ провозглашает борьбу с "пропагандой" во имя спасения имиджа канцлера, оно должно быть готово к тому, что ему придется вести сражение в одиночку.