Один на один: Германия берет борьбу с "пропагандой" в свои руки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В преддверии выборов в бундестаг Берлин намерен самостоятельно вступить в борьбу с "пропагандой" и "фальсификацией", чтобы не допустить повторения в ФРГ "американского сценария", приведшего к власти Дональда Трампа. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ Министерства внутренних дел ФРГ.
Маленькая группа с большими целями
Европейские правительства не первый год ведут войну с "пропагандой", причем в основном определяя ее как "российскую", и прилагают все возможные усилия, чтобы подавить оппозиционные настроения среди своих граждан. Однако ранее они пытались скоординировать свои действия, а не выступали в одиночку.
Один раз в неделю рабочая группа, включавшая около десяти штатных сотрудников, публиковала так называемый "Дезинформационный отчет" (Disinformation Review), в котором приводился список российских "фейков" в виде таблицы. Авторы документа утверждали, что представленные новости являются дезинформацией, однако не давали опровергающих фактов и доказательств. Как отмечали эксперты, такие отчеты не были полноценным коммуникационным продуктом и могли быть интересны только журналистам, причем опять-таки западным.
Стратегическая капитуляция
Когда спустя полтора года стало ясно, что "подпольная работа" Евросоюза не дала никакого эффекта, Брюссель перешел к более открытой стратегии, решив в первую очередь "заклеймить врага". В результате комитет Европарламента по иностранным делам одобрил 10 октября резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в которой утверждалось, что Москва ведет информационную войну против Евросоюза. Документ приравнивал RT и Sputnik к каналам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) и призывал создать профильное отделение по борьбе с пропагандой.
Германия идет своим путем
Несмотря на то, что Германия, наряду с другими государствами, поддержала резолюцию, нынешний документ МВД показывает, что немецкое правительство не особенно верит в дальнейшие попытки Евросоюза реанимировать "стратегические коммуникации". Впрочем, как подчеркивается в документе, правительство не может дожидаться того момента, когда Брюссель разработает собственную программу действий.
"На фоне предстоящих выборов в Бундестаг следует действовать незамедлительно", — считают представители ведомства.
Но вот если беженцы и популисты являются общеевропейскими проблемами, то повышение рейтинга канцлера не слишком волнует соседей Германии. Популярность Меркель неумолимо падает не только внутри страны, но и по всему Евросоюзу. И поскольку правительство ФРГ провозглашает борьбу с "пропагандой" во имя спасения имиджа канцлера, оно должно быть готово к тому, что ему придется вести сражение в одиночку.