Побывавшая в Сирии актриса рассказала CNN о реальной ситуации в Алеппо

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Живущая в США боливийская актриса Карла Ортис, снимавшая в Сирии документальный фильм, в интервью американским телеканалам призвала Запад изменить подход к конфликту в стране. Записи интервью она опубликовала в Facebook.

В беседе с журналистами Fox 11 Ортис рассказала, что находилась в Алеппо в те дни, когда шла эвакуация жителей из восточных районов города. Она отметила, что о происходящем в Алеппо поступали искаженные сведения: к примеру, множество фейковых аккаунтов в Twitter распространяли ложные сообщения о массовых обстрелах.

Ортис усомнилась также в истории семилетней девочки Баны Алабед, которая на английском языке писала в Twitter о жизни в восточном Алеппо.

"Это невозможно, я была там, там нет интернета <…> В восточном Алеппо электричества нет уже более 85 дней, и лишь у немногих есть 3G. <…> Там невозможно отправить твит, когда находишься на передовой", — сказала она в эфире CNN.

Ортис отметила, что в восточной части Алеппо действовали десятки группировок под разными названиями, но для мирных жителей все они – террористы. "Для них не имеет значения, повстанцы это или "Свободная сирийская армия", — подчеркнула актриса.

Мирные жители, по ее словам, рассказывали ей, "как голодали, как их лишили возможности получать образование, а террористы убивали тех, кто осмеливался перейти на другую сторону".

Ортис призвала "услышать настоящий голос Сирии" и положить конец войне. "Мы должны пересмотреть нашу политику. Мы с хорошими намерениями поддержали оппозицию, но она больше не существует, она вышла из-под контроля", — подчеркнула она в эфире Fox 11.

Документальный фильм Карлы Ортис "Голос Сирии" должен выйти летом 2017 года.