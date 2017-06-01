В "АвтоВАЗе" рассказали о предстоящем сокращении сотрудников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сокращения в "АвтоВАЗе" к концу 2017 года, возможно, превысят две тысячи человек, заявил глава компании Николя Мор на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%. Чистый убыток компании по МСФО по итогам 2016 года снизился на 39,3%, до 44,8 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.