В "АвтоВАЗе" рассказали о предстоящем сокращении сотрудников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сокращения в "АвтоВАЗе" к концу 2017 года, возможно, превысят две тысячи человек, заявил глава компании Николя Мор на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я не буду давать никакой цифры, мы все еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более 2 тысяч человек до конца года", — сообщил он в интервью телеканалу " РБК" , отвечая на вопрос, сколько человек по итогам этого года покинут периметр ""АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%. Чистый убыток компании по МСФО по итогам 2016 года снизился на 39,3%, до 44,8 миллиарда рублей.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.