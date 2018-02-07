Россия должна расширять иновещание, считает Слуцкий

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. России необходимо увеличить объем иновещания, чтобы ее стало слышно в зарубежных странах, тогда это будет серьезнейшая информационная и политическая победа, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нам надо сделать так, чтобы нас было слышно… Для этого необходимо увеличивать объем иновещания, в том числе в том, что связано с электронными средствами массовой информации. Тут нужна совсем небольшая государственная поддержка. Эта задача, которую нужно решать", — сказал Слуцкий в ходе молодежного интерактивного шоу "33 вопроса политику".

Политик также отметил, что сейчас, к сожалению, Россию не слышат в мире. Он напомнил, что на рубеже 80-х и 90-х готов иновещание СССР было в несколько раз больше, чем сейчас, при условии, что в те времена не было интернета.

"Когда мы добьемся того, чтобы нас в мире было слышно, чтобы люди за рубежом не знали о России из компиляций сообщений из своих СМИ, а знали бы о ситуации в России от нас самих… Это будет серьезнейшая информационная, а на самом деле и политическая победа", — добавил он.