Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первый канал и "Россия 1" не покажут трансляции с Олимпиады-2018 в Пхенчхане, если сборную России отстранят от соревнований, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечают собеседники газеты, отсутствие российских спортсменов резко снизит аудиторию трансляций, что не позволит телеканалам заработать на рекламе и "отбить" средства, потраченные на приобретение прав.

Помимо Первого канала и "России 1", Олимпийские игры планировал показать и телеканал "Матч". С ним, как говорят источники, ситуация сложнее: это спортивный канал, и, вероятно, трансляции на нем смогут собрать достаточные рейтинги даже без россиян.

Ранее совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что может быть первым шагом к отстранению сборной России от Олимпийских игр-2018. В то же время президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос об участии российских спортсменов и ситуация с РУСАДА — "две разные вещи" и связывать их не стоит. Решение по сборной России примут в декабре.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.