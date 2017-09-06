RT преодолел отметку в пять миллиардов просмотров на Youtube

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телеканал RT преодолел отметку в 5 миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube и сохранил лидерство среди международных телеканалов.

"Достижение результата в более чем 5 млрд просмотров подтвердило статус RT как крупнейшей новостной сети на Youtube в мире", — заявил директор партнерской программы хостинга в России, Израиле и странах СНГ Юрий Хазанов.

По количеству просмотров на всех языковых аккаунтах RT почти в пять раз опережает новостные каналы Би-Би-Си и более чем в два с половиной раза — канал Al Jazeera. Кроме того, RT опередил CNN и Euronews почти в два и три раза соответственно.

"Команда RT снова доказала, что Youtube наш. Поздравляю ребят с очередной красивой цифрой", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Комментируя результаты RT в Twitter, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров отметил, что именно российский новостной канал лидирует по просмотрам на американской платформе.

Любопытно, что именно российский новостной видео-канал лидирует по просмотрам на американской видео-платформе https://t.co/YV5bDjXjW4 — Николай Никифоров (@nnikiforov) 6 сентября 2017 г.

RT в 2007 году первым из российских телеканалов начал размещать свои материалы на YouTube. По итогам 2011 года видео RT было признано самым просматриваемым новостным видео на YouTube. В 2013 году RT стал первым в мире новостным телеканалом, который достиг отметки в миллиард просмотров на данном видеохостинге.