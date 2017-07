Sputnik публикует запись слов посла Бахрейна, от которых он отказался

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Посольство Бахрейна распространило в ряде арабских и российских СМИ несоответствующую действительности информацию о том, что агентство Sputnik якобы исказило слова посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмеда Абдулрахмана Аль-Саати в статье от 25 июля 2017 года на сайте Sputniknews.com. Посольство утверждает, что Аль-Саати не говорил о том, что попытки Ирана, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, прекратились. Как сообщили в пресс-службе Sputnik, агентство публикует на сайте аудиозапись беседы корреспондента с послом на английском языке, на которой слышно, что говоря о таких попытках, посол произносит следующую фразу: "И сейчас, я думаю, это закончилось, после того как мы прекратили отношения, дипломатические отношения с Ираном, и прекратили прямые полеты в Иран, это сократилось, почти закончилось, но они все еще работают тайно под прикрытием". (And now I think it is over, after we cut the relationship, diplomatic relations with Iran and we stopped direct flights to Iran, and it is reduced, almost is finished but still they are working secretly undercover.)

После публикации статьи на сайте Sputnik с заголовком "Iran's attempts to weaken Bahrain stopped when diplomatic ties cut — Ambassador" посольство обратилось к агентству с просьбой внести изменения в статью и сделать акцент на том, что, несмотря на разрыв дипломатических отношений, попытки вмешательства все равно продолжаются. Поскольку в указанной фразе посла присутствуют оба тезиса — и о том, что попытки прекратились, и о том, что Иран продолжает действовать тайно — агентство Sputnik приняло решение сделать иной акцент в заголовке, чтобы дать более точное представление своим читателям о том, что же имел в виду посол (обновленный заголовок — Bahrain Ambassador Says Iran Destabilizing Attempts Continue After Ties Rupture).

Агентство не публиковало заявлений, которые господин Аль-Саати не произносил бы. Более того, агентство располагает и перепиской с послом в мессенджере WhatsApp при согласовании цитаты (что допускается законом о СМИ в случае интервью), в которой посол сам подтверждает верность цитаты, приведенной агентством.

Несмотря на это, посольство распространило не соответствующую действительности информацию, а российские и арабские СМИ ее опубликовали, даже не запросив комментария агентства Sputnik, что соответствовало бы профессиональным журналистским стандартам, отметили в пресс-службе Sputnik.

© РИА Новости Скриншот со словами посла Бахрейна, от которых он отказался © РИА Новости Скриншот со словами посла Бахрейна, от которых он отказался