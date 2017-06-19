RT получил 13 наград международной премии Telly Awards

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Телеканал RT стал обладателем 13 наград ежегодной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards: высшие награды получили документальный фильм RTД о президенте Филиппин и политическое комедийное шоу Redacted Tonight, выходящее в эфире RT America, сообщает пресс-служба канала в понедельник.

"Высшую награду Telly Awards Silver в номинации Documentary: Individual завоевал документальный фильм RT "Проект Дутерте" о методах борьбы лидера Филиппин Родриго Дутерте с наркомафией. Шоу Redacted Tonight известного комика Ли Кэмпа получило главный приз в зрительском голосовании – People's Telly Silver. Программа также заняла второе место (Telly Awards Bronze) в трех других номинациях", — говорится в пресс-релизе.

Награду Telly Awards Bronze, которая вручается за второе место, завоевал проморолик программы-интервью "Противоположности" c Оксаной Бойко. Еще одной награды Telly Awards Bronze удостоен проморолик Twitter-проекта RT #1917LIVE, реконструирующего события Великой русской революции "в режиме реального времени".

Также Telly Awards Bronze получил ролик RT "Познакомьтесь с господином Русским!", который в ироничной форме рассказывает о реакции СМИ на внезапное появление RT в эфире американского канала C-SPAN. Кроме того, второе место заняли межпрограммная заставка документального канала RTД и заставка пилотного выпуска программы RT на арабском "За кулисами", отмечают на канале.

Телеканал RT America получил награды Telly Awards Bronze за спецрепортаж о печально известной американской тюрьме Гуантанамо, а также за выпуски программ FishTank и The Big Picture с Томом Хартманном.

В этом году в Telly Awards также приняли участие компании Showtime, HBO Latin America, TLC-Discovery Communications, CBS Sports Network и другие.

Премия Telly Awards, учрежденная в 1979 году, отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. Ежегодно на участие в конкурсе подаются более 13 тысяч заявок из 50 стран мира. В жюри конкурса входят признанные профессионалы теле- и киноиндустрии, каждый из которых в прошлом сам был отмечен серебряной премией Telly и входит в Совет лауреатов Telly.