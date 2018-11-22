Минпромторг России организует пресс-тур на производство деревянных домов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минпромторг России в рамках поддержки развития деревянного домостроения 28 ноября организует пресс-тур на производство компании GOOD WOOD, которая более десяти лет проектирует и строит современные экологичные загородные дома "под ключ", сообщает Лесопромышленный комплекс России.

"Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности, в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения. Дерево — "живой" материал, который сегодня не только не уступает бетону и металлу по большинству характеристик, но и обладает рядом преимуществ. Современные деревянные дома — это высокие технологии, объединяющие достижения в области переработки древесины, химии, нефтехимии и других отраслей", — говорится в пресс-релизе.

Лесопромышленный комплекс отмечает, что Россия также стремимся к активному развитию этого направления. Деревянное домостроение — это одно из приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса, заложенное в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, утвержденной в сентябре 2018 года Правительством Российской Федерации. Развитие деревянного домостроения способствует расширению линейки продукции глубокой переработки леса в России, стимулирует предприятия использовать древесину как высокотехнологичный материал.

Уже сегодня более двух десятков крупных российских компаний предлагают гражданам приобрести деревянные дома заводского изготовления.