Минпромторг в конце ноября подведет итоги конкурса СМИ "PROЛЕСПРОМ-2018"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 28 ноября пройдёт торжественная церемония награждения финалистов и победителей Всероссийского конкурса СМИ "PROЛЕСПРОМ-2018", сообщает Лесопромышленный комплекс России.

Всего в адрес оргкомитета поступило 244 заявки. Большую часть работ прислали журналисты и СМИ из Красноярского края, республик Бурятия, Башкортостан, Карелия, Коми и Татарстан, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областей.

Самыми популярными темами стали "Лучший материал, посвященный профессии в сфере ЛПК России", "Лучший материал о рынке продукции глубокой переработки леса (внешний рынок)" и "Лучший материал, популяризующий тему ЛПК России в мире" — в данных номинациях заявлено 156 работ.

Жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты в области журналистики, эксперты лесопромышленного комплекса России, представители федеральных органов власти и российского медиасообщества, определили список финалистов и победителей.

Победители Конкурса получат именные дипломы, наградные статуэтки и призы. Конкурс организован по инициативе Минпромторга России.