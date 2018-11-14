Минпромторг в конце ноября подведет итоги конкурса СМИ "PROЛЕСПРОМ-2018"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 28 ноября пройдёт торжественная церемония награждения финалистов и победителей Всероссийского конкурса СМИ "PROЛЕСПРОМ-2018", сообщает Лесопромышленный комплекс России.
Самыми популярными темами стали "Лучший материал, посвященный профессии в сфере ЛПК России", "Лучший материал о рынке продукции глубокой переработки леса (внешний рынок)" и "Лучший материал, популяризующий тему ЛПК России в мире" — в данных номинациях заявлено 156 работ.
Жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты в области журналистики, эксперты лесопромышленного комплекса России, представители федеральных органов власти и российского медиасообщества, определили список финалистов и победителей.
Победители Конкурса получат именные дипломы, наградные статуэтки и призы. Конкурс организован по инициативе Минпромторга России.