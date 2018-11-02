Российские лесопромышленники примут участие в China Import Expo 2018

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ представит коллективный национальный стенд на 1-й Международной выставке импортных товаров и услуг China Import Expo 2018, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

На стенде в интерактивном формате будет представлен и лесопромышленный комплекс России под брендом Russian Timber Industry. В работе выставки примет участие организованная Минпромторгом российская бизнес-миссия, в состав которой войдут представители компаний лесопромышленной отрасли. Ее участники также проведут встречи с профильными ассоциациями КНР, байерами, познакомятся с китайскими предприятиями.

Как отмечается в сообщении, в 2017 году объем российско-китайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 4,2 миллиарда долларов, импорт — 635 миллионов долларов. Объем экспортных поставок в 2017 году увеличился на

23%. В настоящее время доля продукции ЛПК составляет 10,7% от общего российского экспорта в Китай.

Сотрудничество России и Китая в сфере лесного комплекса развивается в соответствии с Программой российско-китайского сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов.

"Сегодня в России развиваются крупные инвестиционные проекты Китая в деревообрабатывающей промышленности: проект холдинга RFP Group по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Хабаровском крае, проекты АО "Рускитинвест" по созданию лесопромышленного кластера и ООО "Сибирьлес" по производству шпона и мебельных компонентов в Томской области. Целый ряд новых проектов в Республике Бурятия, Новосибирской области, Хабаровском и Красноярском краях находится на стадии обсуждения или начальной стадии реализации", — отмечается в сообщении.