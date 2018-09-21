Екатеринбург принял финал чемпионата России среди вальщиков леса

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге завершилось одно из самых масштабных профессиональных соревнований лесной отрасли России — VI Чемпионат России среди вальщиков леса "Лесоруб 2018", сообщает Лесопромышленный комплекс.

В индивидуальном и в групповом зачётах соревнований приняли участие лесорубы из тридцати регионов страны, а также команда юниоров из Финляндии. Впервые в истории профессионального турнира все конкурсы проходили на одной площадке — на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". Навыки вальщиков леса оценивали более 25 судей, а призовой фонд соревнований составил 4,5 миллиона рублей.

В абсолютном командном зачёте первенствовали представители Республики Карелия. Победители соревнований войдут в состав национальной сборной и примут участие в чемпионате мира среди вальщиков леса в 2020 году, который пройдёт в Сербии.

"Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед лесопромышленным комплексом России — это обеспечение отрасли квалифицированными специалистами. Чемпионат России среди вальщиков леса "Лесоруб" способствует повышению престижа рабочих профессий, поощрению лучших работников лесной индустрии и привлечению молодых квалифицированных специалистов в отрасль. Мы очень ценим труд работников лесной промышленности. Вместе мы ежедневно работаем над успехом лесопромышленного комплекса России", — отметил директор департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгений Рыжов.

В рамках чемпионата состоялось пленарное совещание по актуальным вопросам развития лесного комплекса "Лесопромышленный комплекс: текущее состояние и перспективы развития". На совещании обсуждались основные направления развития лесопромышленной отрасли на сегодня: переход от сырьевой модели экспорта к технологической, активное развитие целлюлозно-бумажной промышленности и деревянного домостроения.