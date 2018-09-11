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Лесопромышленный комплекс России

Развитие лесопромышленного комплекса Дальнего Востока обсудили на ВЭФ

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (386)
(обновлено: 14:37 11.09.2018)
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© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Перспективы развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока обсуждались на отраслевой сессии проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) — крупнейшей международной конференции для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Лесопромышленный комплекс России..

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© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский
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Спикерами сессии стали статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, президент хмолдинга RFP Константин Лашкевич, министр торговли и промышленности Индиия Суреш Прабху, генеральный директор ООО "Азия Лес" Александр Пудовкин. Также в дискуссии приняли участие представители крупных российских и азиатских компаний, ассоциаций и региональных властей.

"Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока обладает большим потенциалом. Близость к ключевым рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Китай, Южная Корея — делает этот регион стратегическим в торговле лесоматериалами. За последние годы сделано много для "переформатирования" региона с сырьевой модели заготовки и экспорта круглого леса на производство готовой продукции. Начиная с 2010 года наблюдается рост производства лесопромышленной продукции (пиломатериалы + 5%, шпон + 9%, топливные гранулы + 2,5%, мебель + 8%). Однако процент экспорта круглого леса от общего объёма заготовки в Дальневосточном регионе еще значительно выше, чем в среднем по стране", — говорится в пресс-релизе комплекса.

Евтухов напомнил, что для решения этой проблемы весной текущего года начал действовать разработанный Минпромторгом России механизм экспортных тарифных квот на круглые лесоматериалы из пород древесины, произрастающих исключительно на территории Дальнего Востока (лиственница даурская, ель аянская и пихта белокорая).

"Размер тарифной квоты установлен в объеме 4 миллионов кубометров. Квота на вывоз круглого леса распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляли экспорт продукции лесопереработки. Для таких предприятий предусмотрено снижение ставки вывозной таможенной пошлины с 25% до 6,5%", — отметил замминистра.

В Минпромторге России рассчитывают, что подобный механизм позволит перенаправить поток круглого леса с экспорта на внутренний рынок и загрузить как действующие, так и простаивающие лесоперерабатывающие мощности сырьем.

В целом, начиная с 2008 года в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов построены и введены в эксплуатацию мощности 7 проектов с общим объемом инвестиций порядка 27 млрд. руб. ("Тернейлес", "Дальлеспром" (введены мощности по производству шпона и пиломатериалов), "Лес Экспорт", "Амур Форест", "Аркаим", "Римбунан Хиджау МДФ", "Приморсклеспром") позволяющие производить пиломатериалы в объеме 1 миллиона кубометров, плиты — 290 тысяч кубометров, шпон — 0,6 миллиона кубометров, паркет — 1,7 миллиона квадратных метров и которые способны перерабатывать до 7 миллионов кубометров древесины. В стадии реализации находятся еще 5 проектов по созданию мощностей по переработке 3 миллионов кубометров древесины и объемом инвестиций порядка 16 миллиардов рублей (будут введены мощности по производству пиломатериалов и топливных гранул).

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"Лесная отрасль не стоит на месте. На всех этапах производства мы используем цифровые технологии: беспилотные летательные аппараты для контроля заготовки леса, облачные технологии для диспетчеризации данных. Такие параметры позволяют нам существенно повысить эффективность работы", — отметил президент Холдинга RFP Константин Лашкевич.

В Минпромторге отмечают, что ключевым направлением развития, которое в значительной степени позволит повысить рентабельность лесного комплекса Дальнего Востока, утилизировать низкосортную неликвидную древесину в регионе, является создание целлюлозных производств. Сейчас проводится работа по созданию условий для реализации проекта по строительству ЦБК в Хабаровском крае.

Минпромторг России выступил с инициативой расширения строительства домов из древесины в регионе в рамках Дальневосточного гектара, что также может способствовать развитию лесопромышленного комплекса и увеличит объемы глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке.

"Для прорывного развития лесной сферы ДФО необходима проактивная позиция администраций субъектов, постоянный диалог с бизнесом, в том числе малым, и партнерами на внешнем рынке по совместному развитию региона", — говорится в сообщении комплекса.

По словам министра торговли и промышленности Индии Суреша Прабху, лес — это будущая нефть мира.

"Необходимость развивать все направления отрасли очевидна. Уже в ближайшей перспективе это принесет мощнейший экономический эффект. Мы намерены укреплять сотрудничество с нашими российскими партнерами в этой сфере", — заявил индийский министр.

Целлюлозно-бумажная промышленность в России
© РИА Новости, Инфографика
Целлюлозно-бумажная промышленность в России
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Лесопромышленный комплекс России
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