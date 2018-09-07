Новый взгляд на дом из дерева
Деревянное домостроение в России

Деревянное строительство в России имеет богатые традиции и насчитывает не одно тысячелетие. На протяжении столетий из дерева строили всё: дома, сараи, амбары, скотные дворы, конюшни, заборы и даже храмы. Строили на Руси буквально на века. Так, жилой дом был рассчитан не менее чем на 100 лет, а церкви – на 200-300 лет. Люди строили из дерева и знали в этом толк. Проверенный столетиями материал в почёте и сегодня. О том, почему сказочную мечту о собственном доме можно реализовать в деревянном исполнении – в материале МИА «Россия сегодня» 

Деревянный дом
Деревянное домостроение в современной России

На фоне других стран у России сегодня не самые высокие показатели в области деревянного домостроения. Но положительная динамика всё же присутствует. По некоторым оценкам, за прошедшие 20 лет объёмы строительства домов из древесины выросли в 5 – 7 раз.

Наибольшая доля деревянного домостроения наблюдается в Северо-Западном регионе, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Если за Уралом строительство ведётся по традиционным технологиям с использованием массивной древесины, то потребители Северо-Запада быстрее адаптируются к инновационным и выбирают каркасные технологии.

 

По мнению экспертов, деревянное домостроение, как одна из отраслей ЛПК страны, имеет хорошие перспективы роста

 

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

«Деревянное домостроение является одним из ведущих направлений развития лесопромышленного комплекса. Это традиционный вид строительства для России, который имеет большие перспективы в нашей стране. Сейчас мы делаем серьёзный акцент на применении дерева в строительстве, потому что это позволит задействовать существенные резервы внутреннего спроса на древесину. Минпромторг России предлагает расширить применение деревянных конструкций в строительстве жилья. В нашей стране сегодня есть достаточно и ресурсов, и технологий для развития этого рынка. Мы рассчитываем к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объёме жилищного строительства с нынешних 10% до 20%»

Деревянный? А почему бы и нет?

 

Строить дома из дерева людям мешает и бытовая мифология. Рассмотрим самые популярные мифы и обратимся за разъяснениями к Семёну Гоглеву, эксперту по деревянному домостроению

МИФ I. Дом из дерева не приспособлен для круглогодичного проживания

В России и мире из дерева строятся архитектурно и технически сложные конструкции, в частности, многоэтажные дома и целые жилые комплексы, уникальные спортивные объекты, аквапарки площадью 50 тысяч квадратных метров и более. Современные технологии деревянного домостроения, например, из клееного бруса, обеспечивают дому жизненный цикл в 100 и более лет – такой же, как у дома из керамического кирпича, и больший, чем у дома из силикатного кирпича.

МИФ II. Деревянный дом пожароопасен

Пожаробезопасность деревянного дома зависит в большей степени от инженерных решений, качества строительства, соблюдения технологий и правил эксплуатации, чем от характеристик самого материала. Существуют и технологии нанесения на дерево специальных противопожарных пропиток на основе соли, то есть экологически безопасных. В деревянном доме может не использоваться никаких синтетических материалов, выделяющих вредные продукты горения.

МИФ III. Деревянное жильё – не статусное жильё

Из дерева можно построить и навес или хозблок на дачном участке, и особняк за миллион долларов – всё зависит от желаний и возможностей клиента. Самый дорогой загородный дом, реализованный в Московской области, – деревянный.

Что ещё строят в России из дерева?

Сегодня современные технологии уже позволяют строить из дерева многоэтажные дома, школы, детские сады, спортивные и многие другие объекты. 

На данный момент самым высоким зданием, построенным с использованием деревянных конструкций, является 32-метровый жилой дом в Мельбурне (Австралия), девятиэтажный жилой комплекс Via Cenni в Милане (Италия), девятиэтажный жилой дом Stadhaus в Лондоне (Англия), восьмиэтажное здание WoodInnovationandDesignCentre в городе Принс-Джордж (Канада).

Там же, в Канаде, но только в Ванкувере, планируется построить ещё два 30-этажных здания с использованием конструкционных материалов из древесины.

Олег Панитков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения:

«Рост популярности технологичных деревянных конструкций наблюдается во всём мире. Причём не только в индивидуальном строительстве, но и в возведении многоквартирных домов, административных и промышленных зданий. Проектируются и реализуются целые кварталы многоэтажных домов с применением деревянных конструкций в Италии, Финляндии, Австрии и Швеции. В Канаде построен 18-этажный жилой дом, а застройка 7-11 этажей является уже обыденностью. Проектируются здания в 30 и более этажей, которые будут построены в ближайшие 2-3 года. Общественные пространства с применением деревянных конструкций становятся центрами притяжения туристов – например, Метрополь Парасоль в Испании»

Все эти зарубежные примеры показывают, что многоэтажное деревянное строительство – реально. К тому же, что немаловажно, развитие деревянного домостроения невозможно без таких отраслей, как энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. А это уже мультипликативный экономический эффект со смежными отраслями.

Ещё один плюс заключается в том, что правительство России стимулирует применение деревянного строительства по современным технологиям в регионах для возведения социальных объектов. Среди них – детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, а также жильё взамен ветхого и аварийного.

Сегодня основными конструкционными материалами из древесины при строительстве частных домов и многоэтажных зданий являются LVL-брус, клееный брус и OSB-панели.

Что такое LVL-брус?

LVL (от англ. Laminated Veneer Lumber – «клееный брус из шпона») – современный высокопрочный конструкционный материал с постоянными физическими свойствами, независящими от сезонных и временных факторов.

Сегодня LVL считается лучшим по функционально-механическим характеристикам. Основной материал – сосна, ель, берёза. LVL-брус изготавливается по технологии склейки нескольких слоёв шпона с параллельным расположением волокон.

 

Использование

  • Каркасное строительство
  • Изготовление стропильных систем
  • Интерьерные работы
  • Зимние сады, бассейны
  • Мансардное строительство
  • Двери, окна, мебель
  • Лестницы

 

Детский теннисный центр «Спартак» в Новокузнецке возведён с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса. г. Новокузнецк
Детский теннисный центр «Спартак» в Новокузнецке возведён с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса. г. Новокузнецк
Дворец водных видов спорта в Казани сооружён по уникальным технологиям из LVL-бруса
Дворец водных видов спорта в Казани сооружён по уникальным технологиям из LVL-бруса
Аквапарк в Санкт-Петербурге. При строительстве применены конструкции из LVL-бруса
Аквапарк в Санкт-Петербурге. При строительстве применены конструкции из LVL-бруса
На заводе по производству LVL-бруса
На заводе по производству LVL-бруса
На заводе по производству LVL-бруса
На заводе по производству LVL-бруса
На заводе по производству LVL-бруса
На заводе по производству LVL-бруса
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Детский теннисный центр «Спартак» в Новокузнецке возведён с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса. г. Новокузнецк

Экспорт российского LVL-бруса:

  • 40% – в Австралию
  • 20% – в Европу
  • 20% – в США
  • 10% – в страны Ближнего Востока, ЮАР и Тайвань

Интересные факты

 

  • Завод «Талион Терра» в г. Торжке (Тверская обл.) – самое крупное предприятие по производству LVL в Европе, один из крупнейших в мире заводов полного цикла по производству LVL. Инвестиции в проект строительства завода составили 170 миллионов евро.
  • На заводе «Талион Терра» высокотехнологичное производство. Оно объединяет последние разработки в области глубокой переработки древесины. Благодаря современным технологиям смола лучше проникает в древесную структуру, и материал получается особо прочным.
Что такое клееный брус?

Производство клееного бруса осуществляется путём составления отдельных досок (ламелей) в пакеты и склеивания по плоскости. Изготавливается из древесины хвойных пород, преимущественно из ели.

В России для производства клееного бруса в основном используются сосна и ель, реже — сибирская кедровая сосна и некоторые виды лиственницы.

Основным преимуществом клееного бруса по отношению к цельной массивной древесине является возможность получать продукт с прогнозируемыми свойствами по прочности, а также по визуальному качеству — за счёт сортировки и вырезки дефектов из пиломатериалов.

 

Использование 

  • Строительство жилых домов
  • Строительство социальных объектов
  • Производство окон, дверей, лестниц, перил, подоконников, мебели и других столярных изделий

 

Основные виды клееного бруса российского производства 

  • клееный профилированный брус с возможностью зарезки венцовых соединений
  • клееная конструкционная балка (прямолинейная и гнутоклееная)
Терем Деда Мороза в Великом Устюге выполнен из клееного бруса
Терем Деда Мороза в Великом Устюге выполнен из клееного бруса
Дом из клееного бруса
Дом из клееного бруса
Клееный брус
Клееный брус
Клееный брус
Клееный брус
Клееный брус
Клееный брус
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Терем Деда Мороза в Великом Устюге выполнен из клееного бруса

Заводы России, производящие клееный брус

Вологодская область. Сокольский ДОК («Segezha Group») – крупнейшее деревообрабатывающее производство в европейской части России. Сокольский ДОК первым в стране освоил технологию производства домов из клееного бруса.

Алтайский край. ЛХК «Алтайлес» – одна из крупнейших и динамично развивающихся лесопромышленных компаний в России. Продукция завода: деревянные дома из клееного бруса, окна, двери и лестницы, пиломатериал, погонажные изделия, пеллеты, плиты МДФ и ХДФ.

Санкт-Петербург. ПГ «Союз» имеет собственный участок деревообработки, оснащённый новым высокотехнологичным оборудованием. В качестве сырья для быстровозводимых домов используется отборная древесина хвойных пород из северных, северо-восточных и центральных областей России.

Амурская область. АО «Туранлес» – успешно развивающееся предприятие, которое последовательно занимается внедрением и усовершенствованием технологий. АО «Туранлес» единственное в Амурской области получило международные сертификаты соответствия стандартам FSC в области лесопользования, лесопереработки и производства лесопродукции.

Новосибирск. «СКМД» (Сибирский комбинат малоэтажного домостроения) – крупнейший производитель клееного профилированного бруса. Компания максимально подготавливает домокомплект к сборке на производстве.

Екатеринбург. «Лесные Традиции» - компания, занимающая лидирующие позиции по строительству деревянных домов из бруса. Спроектировано более 2000 деревянных домов, коттеджей и бань, построено более 700 домов, площадью от 50 до 1000 м2, в домах уже живут более 1000 семей на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей.

Что такое OSB-плиты?

OSB-плиты получают методом прессования под высоким давлением крестообразно сложенных щеп деревьев хвойных пород или осины. По устойчивости к механическим воздействиям OSB-плита превосходит или равна аналогичной плите из фанеры.

 

Использование

  • Обшивка стен
  • Черновые и однослойные полы
  • Производство конструкционных SIP (СИП)-панелей
  • Производство опалубка для бетонных работ

 

На заводе по производству OSB-панелей
На заводе по производству OSB-панелей
На заводе по производству OSB-панелей
На заводе по производству OSB-панелей
На заводе по производству OSB-панелей
На заводе по производству OSB-панелей
OSB-панели
OSB-панели
Внутренняя отделка офисного помещения с помощью OSB-панелей
Внутренняя отделка офисного помещения с помощью OSB-панелей
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На заводе по производству OSB-панелей

Российский выпуск OSB-плит насчитывает не более четырёх лет. Начало производству в нашей стране положило ООО ДОК «Калевала». Проект включён в стратегию развития Северо-Западного федерального округа, программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации в области освоения лесов.

Породы деревьев, применяемые в строительстве
СОСНА

Мяндовая сосна произрастает в основном на низменных и глинистых почвах, что делает материал рыхлым, неплотным и менее слоистым. Такая древесина хорошо обрабатывается, пропитывается и практически не подвержена деформации.


Рудовая сосна произрастает на холмах и возвышенностях, что делает её древесину более смолистой и мелкослойной. Такая древесина обладает высокой плотностью и занимает достойное место в сфере домостроительных технологий.

ЕЛЬ

 

Это дерево уступает сосне по ряду своих характеристик. Ель чрезмерно сучковата и гигроскопична. В домостроении ель используется в основном для изготовления дверных блоков, внутренних перегородок, полов, мебели.

ЛИСТВЕННИЦА

 

Наиболее ценный строительный материал, который отличается высокой плотностью, твёрдостью и устойчивостью к гниению.

КЕДР СИБИРСКИЙ

 

Древесина у кедра мягкая, лёгкая, хорошо подвергается обработке. Благодаря красивой текстуре и цвету древесины кедр занимает прочные позиции в мебельном производстве.

ПИХТА СИБИРСКАЯ

 

Дерево уступает ели по прочности и плотности. Материал из пихты часто используют во внутренней отделке домов.

ДУБ

 

Имеет высокую стойкость против гниения, плотный, хорошо обрабатывается и гнётся. Дуб очень широко используется в домостроении.

БУК

 

По своим качествам мало чем уступает дубу, но его древесина больше подвержена гниению. Древесина бука очень востребована в отделочных работах.

ГРАБ

 

К положительным качествам граба можно отнести его твёрдость и стойкость к истиранию. Граб в большинстве случаев используют при изготовлении столярных инструментов и элементов крепления деревянных узлов и конструкций.

БЕРЁЗА

 

Древесина отличается высокой прочностью. Единственное, что сдерживает широкое применение берёзы в домостроении – низкая устойчивость к гниению. Однако берёза широко используется во внутренней отделке.

ОЛЬХА

 

Древесина мягкая, хорошо поддаётся обработке, легко имитируется под ценные породы деревьев. К отрицательным качествам ольхи можно отнести её низкую стойкость к гниению. При правильных сушке, пропитке и обработке ольха даёт хороший пиломатериал, используемый в домостроении.

ОСИНА

 

Древесина технологична в обработке, лёгкая, мягкая, имеет мало сучков. Большой коэффициент усыхания и тенденция к раскалыванию относятся к отрицательным качествам осины. Но несмотря на это осина может заменять хвойные породы в домостроении.

Сегодня специалисты в один голос утверждают, что деревянный дом практически ни в чём не уступает дому, построенному из другого материала. Даже поверхностное сравнение кирпичного и деревянного домов подтверждает это.

Сравнение деревянного и кирпичного домов

В ближайшее время планируется разработать стандарты на новые виды материалов на основе древесины и конструкции из них, а также нормативно-технические документы по пожарной безопасности деревянных домов. 

Загородный дом, построенный с применением клееного бруса
Загородный дом, построенный с применением клееного бруса
Камин и внутреннее оформление дома из дерева
Камин и внутреннее оформление дома из дерева
Построенный из LVL-бруса двухэтажный коттедж
Построенный из LVL-бруса двухэтажный коттедж
Современный дом из клееного бруса с небольшой террасой
Современный дом из клееного бруса с небольшой террасой
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Загородный дом, построенный с применением клееного бруса

Изучить образцы современных материалов деревянного домостроения, а также больше узнать о возможностях их применения, можно на специализированных выставках и интерактивных площадках. Одна из таких открылась на Фестивальной площади в московском парке «Сокольники».

Посетители интерактивной площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота» смогут получить полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения, российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома. А специально разработанный сеанс виртуальной реальности позволит посетителям с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и изучить его изнутри и снаружи.

Интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Образцы материалов деревянного домостроения на площадке «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Образцы материалов деревянного домостроения на площадке «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Образцы материалов деревянного домостроения на площадке «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Образцы материалов деревянного домостроения на площадке «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Посетители площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Посетители площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) на открытии площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) на открытии площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) на открытии площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) на открытии площадки «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»
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Интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»

 

Источники: Минпромторг, открытые данные

МИА «Россия Сегодня», 2018 г.

 

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