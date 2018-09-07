На фоне других стран у России сегодня не самые высокие показатели в области деревянного домостроения. Но положительная динамика всё же присутствует. По некоторым оценкам, за прошедшие 20 лет объёмы строительства домов из древесины выросли в 5 – 7 раз.

Наибольшая доля деревянного домостроения наблюдается в Северо-Западном регионе, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Если за Уралом строительство ведётся по традиционным технологиям с использованием массивной древесины, то потребители Северо-Запада быстрее адаптируются к инновационным и выбирают каркасные технологии.