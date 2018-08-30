В России могут ввести квоты на деревянные стройматериалы в строительстве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минпромторг предложил ввести 30-ти процентную квоту на использование деревянных материалов в строительстве, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Да, действительно мы с таким предложением вышли, и нас поддерживает вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Мы активно работаем с Минстроем по созданию стандартов, которые позволят нам строить дома выше двух этажей с применением деревянных конструкций. Многие из них уже разработаны, я надеюсь, что в ближайшее время у нас не будет никаких ограничений в использовании строительных материалов для создания эко-кварталов", — сказал Евтухов, выступая на открытии интерактивной площадки "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" в московском парке Сокольники.

Интерактивная площадка, одна из важнейших целей которой дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения. будет функционировать на протяжении месяца. Площадка разделена на тематические зоны. Помимо информационной зоны и стендов с образцами продукции, она включает в себя зону отдыха и площадку для погружения в виртуальную реальность. Специально разработанный сеанс виртуальной реальности позволит посетителям с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и под чутким руководством специалистов изучить его изнутри и снаружи.

Также будут представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно будет изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения. Информация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома будет представлена на электронных тач-панелях.

По словам Евтухова, на сегодняшний день 30-ти процентная квота касается тех объектов, которые строятся с привлечением средств из федерального и региональных бюджетов.

"Это объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, домики участкового, спортивные объекты, дома для расселения из ветхого и аварийного жилья, объекты, строящиеся в случае чрезвычайных ситуаций, когда нужно быстро расселить людей. У нас есть производственные площадки в регионах, с этим нет проблем", — отметил замминистра.

Он добавил, что некоторые регионы России сами пришли к квоте в 30% на деревянные строительные материалы и даже превысили ее."Власти этих регионов понимают, что с точки зрения цены и качества выиграет как региональный муниципальный бюджет, так и федеральный", — резюмировал Евтухов.

Лидерами среди субъектов РФ в части строительства с применением древесных материалов являются Республика Карелия,

где этот показатель достигает 22%, а также Архангельская область и Вологодская область — более 30%.