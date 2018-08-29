Россия и РК заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере ЛПК

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия готова предложить зарубежным партнёрам современную и конкурентоспособную продукцию мирового уровня, а также обменяться опытом в строительстве из древесины для дальнейшего развития данного направления, заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, комментируя участие российских компаний в международной конференции технологий строительства деревянных сооружений (World Conference on Timber Engineering), которая прошла в Сеуле (Южная Корея).

"Государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Корейская республика, являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений мирового экспорта продукции лесопромышленного комплекса, в том числе — в сфере деревянного домостроения. В этих странах наблюдается существенное увеличение спроса на современное жильё из древесины, что требует развития новых технологий строительства и усовершенствования материалов, — отметил Евтухов, слова которого приводятся в пресс-релизе Лесопромышленного комплекса России.

В сообщении отмечается, что Корейская Ассоциация деревянного домостроения (КАДД), в состав которой входят более 150 компаний-участниц, предложила заключить между двумя странами соглашение о спецификации продукции деревянного домостроения. Данная мера позволит российским производителям экспортировать товары без дополнительных проверок на соответствие требованиям и нормативам Корейской республики. Также КАДД выступила с инициативой подписания соглашения о беспошлинной торговле с Россией в сфере ЛПК.

"Другой темой для обсуждения стал обмен опытом в сфере проектирования сооружений из древесины. Южная Корея особенно заинтересована в сотрудничестве с российскими специалистами после того, как в республике ужесточились требования к сейсмостойкости зданий после сильного землетрясения в 2017 году", — говорится в пресс-релизе.