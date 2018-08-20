Компании из России участвуют в форуме по деревянному строительству в Сеуле

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пять крупных российских компаний, специализирующихся на деревянном домостроении, а также представители Минпромторга РФ и Ассоциации деревянного домостроения принимают участие в проходящей 20-23 августа в Сеуле Международной конференции технологий строительства деревянных сооружений (World Conference on Timber Engineering), говорится в пресс-релизе Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).

Форум WCTE, посвященный новейшим техническим и архитектурным достижениям в сфере деревянного строительства, проводится каждые два года в разных странах с 1988 года. Участники WCTE-2018 обсудят моделирование строительных конструкций, CLT-технологии, возведение многоэтажных деревянных строений, тенденции, стратегию и инструменты развития деревообрабатывающей промышленности.

Среди российских участников конференции — ООО "Структура" (Alpbau TM), ООО ТД "Пермский ДСК", ООО "УК "Сегежа Групп", ООО "Уральский дом", ЗАО "Вышневолоцкий леспромхоз". Российские компании проведут встречу с Корейской Ассоциацией деревянного домостроения, Корейской международной торговой ассоциацией KITA, посетят ряд корейских компаний в сфере глубокой переработки дерева.

"Российские предприятия выпускают современные, конкурентоспособные, в том числе на внешнем рынке, материалы, такие как LVL-брус, плиты OSB, фанера. Для строительства многоэтажных домов разработаны стандарты на новые виды материалов. У нас уже есть готовые проекты многоэтажных эко-кварталов в Москве и Подмосковье, которые, как мы надеемся, будут реализованы бизнесом совместно с администрациями регионов в качестве пилотов в ближайшие годы", — приводится в сообщении комментарий замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.