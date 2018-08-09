В Архангельской области стартовал IV Чемпионат "Лесоруб XXI века"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Устьянском районе Архангельской области с 8 по 11 августа проходит IV Чемпионат "Лесоруб XXI века", говорится в пресс-релизе Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).
За звание лучшего в своей профессии посоревнуются 50 команд из пятнадцати лесных регионов России. Это соревнования среди операторов высокотехнологичных машин, предназначенных для лесозаготовки — форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и другой современной лесной техники. Общее количество участников и гостей составит свыше двух с половиной тысяч человек.
В рамках деловой программы чемпионата пройдут круглые столы и семинары по актуальным вопросам развития отрасли и открытый диалог с участием представителей правительства Архангельской области и группы компаний "Титан".
В сообщении отмечается, что особое внимание в этом году уделяется молодому поколению: в рамках мероприятия открывается "Молодежный городок" для студентов и школьников Архангельской области.
Еще одним запоминающимся событием чемпионата станет суперфинал II всероссийского конкурса "Королева леса", где из пятнадцати работниц лесной промышленности будет выбрана победительница.
Торжественное вручение призов победителям и официальное закрытие чемпионата состоятся 11 августа, говорится в пресс-релизе.
Мероприятие организовано Минпромторгом, Минприроды РФ, группой компаний "УЛК", правительством Архангельской области и Рослесхозом.