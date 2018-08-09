В Архангельской области стартовал IV Чемпионат "Лесоруб XXI века"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Устьянском районе Архангельской области с 8 по 11 августа проходит IV Чемпионат "Лесоруб XXI века", говорится в пресс-релизе Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).

За звание лучшего в своей профессии посоревнуются 50 команд из пятнадцати лесных регионов России. Это соревнования среди операторов высокотехнологичных машин, предназначенных для лесозаготовки — форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и другой современной лесной техники. Общее количество участников и гостей составит свыше двух с половиной тысяч человек.

"Профессия лесоруба — действительно непростая, это ежедневная работа со сложным оборудованием. Она требует от специалиста не только технической подкованности, мастерства и ответственности, но и искренней любви к своему делу. Минпромторг России с большим уважением относится к труду работников лесной промышленности. Успех всей отрасли зависит от профессионализма каждого, поэтому мы очень рады видеть на Чемпионате столько мастеров своего дела. Привлечение новых кадров в лесную промышленность также является одной из приоритетных задач Министерства, и мы надеемся, что такое зрелищное мероприятие привлечет в отрасль молодых специалистов", — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках деловой программы чемпионата пройдут круглые столы и семинары по актуальным вопросам развития отрасли и открытый диалог с участием представителей правительства Архангельской области и группы компаний "Титан".

В сообщении отмечается, что особое внимание в этом году уделяется молодому поколению: в рамках мероприятия открывается "Молодежный городок" для студентов и школьников Архангельской области.

Еще одним запоминающимся событием чемпионата станет суперфинал II всероссийского конкурса "Королева леса", где из пятнадцати работниц лесной промышленности будет выбрана победительница.

Торжественное вручение призов победителям и официальное закрытие чемпионата состоятся 11 августа, говорится в пресс-релизе.

Мероприятие организовано Минпромторгом, Минприроды РФ, группой компаний "УЛК", правительством Архангельской области и Рослесхозом.