Доля экспорта необработанной древесины снизилась за 10 лет с 24% до 9%

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Доля экспорта необработанной древесины от общего объема заготовки леса в России за прошедшие 10 лет снизилась с 24% до 9%. говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).

"Начиная с 2010 года мы наблюдаем увеличение среднегодового темпа роста по всем основным видам продукции деревообрабатывающего сектора над лесозаготовкой. Исключение составляет целлюлозно-бумажная промышленность, развитию которой в настоящее время Минпромторг России уделяет особое внимание. В то же время экспорт необработанной древесины снизился с 24% до 9%. Доля отечественных товаров лесного сектора экономики на внутреннем рынке страны на данный момент достигает 75%", отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, таких результатов удалось достичь за счет существующих мер поддержки, в том числе таких, как механизм приоритетных инвестиционных проектов и субсидирование производителей отрасли. На текущий момент в 147 инвестиционных проектов вложено свыше 400 миллиардов рублей, в результате чего на территории страны были созданы или модернизированы производства по глубокой переработке древесины.

"В прошлом году Минпромторгом России совместно с бизнесом была разработана Стратегия лесного комплекса до 2030 года, которая на данный момент уже внесена в правительство. Ее реализация повысит вклад лесного комплекса в экономику России, расширит долю российской продукции глубокой переработки леса на мировом рынке и увеличит добавленную стоимость на единицу заготовленной древесины", — заявил представитель ведомства.

Наибольшие перспективы в этой области связаны с реализацией ряда крупных проектов по созданию целлюлозно-бумажного производства (ЦБП).

"Минпромторг России рассматривает 5 потенциальных инвестиционных проектов по созданию ЦБП с объемом 4,5 миллиона тонн выпуска целлюлозы и инвестициями порядка 580 миллиардов рублей (9,6 миллиарда долларов)", — рассказал Евтухов.

Возможной мерой поддержки, которая могла бы способствовать улучшению инвестиционного климата и ускорить принятие решения о строительстве ЦБК могла бы стать компенсация процентных ставок по привлеченным на строительство таких производств банковских кредитов. По словам Евтухова, данная мера позволит повысить внутреннюю норму доходности проекта.

Также Минпромторгом России отмечено еще одно приоритетное направление ЛПК — развитие деревянного домостроения.