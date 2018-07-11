АФК "Система" вложила 6 миллиардов рублей в производство фанеры в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Входящий в АФК "Систему" холдинг Segezha Group ввел в эксплуатацию производство большеформатной фанеры на площадке принадлежащего ему комбината в Кирове, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Уточняется, что в 2016 году Segezha Group реализовала на Вятском фанерном комбинате первый этап инвестиционного проекта, вложив 3 миллиарда рублей в производство поперечной фанеры, мощностью 93 тысячи кубометров в год. В среду на предприятии стартовал второй этап производства — большеформатной фанеры.

"Общий объем инвестиций в проекты холдинга Segezha Group на Вятском комбинате превысил 6 миллиардов рублей. Теперь предприятие начнет выпускать новый вид продукции – большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тысяча куб. метров в год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тысяч куб. метров в год", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на открытии производства присутствовал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, почти 70% производимой в стране березовой фанеры отправляется на экспорт. "И это полностью оправдано, учитывая уникальные потребительские свойства российского продукта", — приводит пресс-служба слова министра.

АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Segezha Group — крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Активы Segezha расположены в 8 странах мира и 6 регионах России.