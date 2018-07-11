Российско-китайский лесной товарооборот в 2017 году составил $4,8 млрд

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Объем российско-китайского лесного товарооборота в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов, сообщила заместитель директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Вера Хмырова, выступая на круглом столе в рамках проходящего в Екатеринбурге Пятого Российско-Китайского ЭКСПО.

"Таких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря реализации совместных проектов по глубокой переработке дерева на территории Российской Федерации. Дальнейшее взаимодействие по разработке и внедрению инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины в местах ее заготовки будет способствовать созданию двустороннего сотрудничества в лесопромышленном комплексе России", — сказала представитель российского Минпромторга.

При этом она отметила, что в рамках действующего российского законодательства будет оказано всестороннее содействие по созданию благоприятных условий для сотрудничества. "Следует более активно устанавливать деловые контакты между крупными предприятиями двух стран с целью организации партнерского сотрудничества. Подобные мероприятия будут способствовать поиску новых путей эффективного диалога по развитию инвестиционного сотрудничества в проектах глубокой переработки леса, а также укреплению экономических связей, научно-техническому сотрудничеству и повышению благосостояния обеих стран", — сказала Хмырова.

Как сообщает лесопромышленный комплекс, на круглом столе были определены приоритетные для инвестиций направления ЛПК России, заложенные в Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года — документ, разработанный Минпромторгом России совместно с отраслевым научным и бизнес-сообществом и отражающим главные направления и тенденции развития отрасли, среди которых поддержка целлюлозно-бумажной промышленности, деревянного домостроения и производства пеллет.

Министерство определило и приоритетные для создания новых мощностей регионы: Красноярский край, Хабаровский край, Вологодская область, Томская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Архангельская области, Республика Коми и Пермский край.

Пятое Российско-Китайское ЭКСПО — крупнейшая торгово-экономическая выставка национального уровня. Мероприятие проводится ежегодно с 2014 года и направлено на всестороннее развитие российско-китайского сотрудничества. На выставке представлены новейшие производственно-технические разработки российских и китайских компаний и актуальные российско-китайские проекты. Деловая программа Пятого Российско-Китайского ЭКСПО включает в себя более 20 мероприятий, среди которых тематические форумы, круглые столы и семинары, встречи руководителей российских регионов и китайских провинций.