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Лесопромышленный комплекс России

Российско-китайский лесной товарооборот в 2017 году составил $4,8 млрд

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© РИА Новости / Александр ЛыскинЗаготовка леса. Архивное фотоЗаготовка леса. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Объем российско-китайского лесного товарооборота в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов, сообщила заместитель директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Вера Хмырова, выступая на круглом столе в рамках проходящего в Екатеринбурге Пятого Российско-Китайского ЭКСПО.

"Таких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря реализации совместных проектов по глубокой переработке дерева на территории Российской Федерации. Дальнейшее взаимодействие по разработке и внедрению инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины в местах ее заготовки будет способствовать созданию двустороннего сотрудничества в лесопромышленном комплексе России", — сказала представитель российского Минпромторга.

При этом она отметила, что в рамках действующего российского законодательства будет оказано всестороннее содействие по созданию благоприятных условий для сотрудничества. "Следует более активно устанавливать деловые контакты между крупными предприятиями двух стран с целью организации партнерского сотрудничества. Подобные мероприятия будут способствовать поиску новых путей эффективного диалога по развитию инвестиционного сотрудничества в проектах глубокой переработки леса, а также укреплению экономических связей, научно-техническому сотрудничеству и повышению благосостояния обеих стран", — сказала Хмырова.

Компания ЛПК на выставке SYLVA WOOD заключила контракт на 2,8 млн долларов
© Фото : Лесопромышленный комплекс РФ
Компания ЛПК на выставке SYLVA WOOD заключила контракт на 2,8 млн долларов
Как сообщает лесопромышленный комплекс, на круглом столе были определены приоритетные для инвестиций направления ЛПК России, заложенные в Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года — документ, разработанный Минпромторгом России совместно с отраслевым научным и бизнес-сообществом и отражающим главные направления и тенденции развития отрасли, среди которых поддержка целлюлозно-бумажной промышленности, деревянного домостроения и производства пеллет.

Министерство определило и приоритетные для создания новых мощностей регионы: Красноярский край, Хабаровский край, Вологодская область, Томская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Архангельская области, Республика Коми и Пермский край.

Пятое Российско-Китайское ЭКСПО — крупнейшая торгово-экономическая выставка национального уровня. Мероприятие проводится ежегодно с 2014 года и направлено на всестороннее развитие российско-китайского сотрудничества. На выставке представлены новейшие производственно-технические разработки российских и китайских компаний и актуальные российско-китайские проекты. Деловая программа Пятого Российско-Китайского ЭКСПО включает в себя более 20 мероприятий, среди которых тематические форумы, круглые столы и семинары, встречи руководителей российских регионов и китайских провинций.

Лесопромышленный комплекс России
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
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