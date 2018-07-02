Компания ЛПК на выставке SYLVA WOOD заключила контракт на 2,8 млн долларов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предприятия российский лесопромышленного комплекса на выставке SYLVA WOOD 2018 в Шанхае провели ряд успешных переговоров, в частности, ООО "Группа компаний "УЛК" заключила годовой контракт с китайской Xiamen BNBM Group на поставку еловых пиломатериалов на 2,75 миллиона долларов, говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).

Международная деревообрабатывающая выставка SYLVA WOOD 2018 завершила свою работу. Мероприятие проходило в Шанхае с 25 по 27 июня и собрало 116 компаний в сфере обработки древесины из Китая, США, Канады, Швеции, Малайзии, Таиланда, Франции и других стран. Производители из России представили на выставке продукцию глубокой переработки леса: клееный брус, конструкционные материалы для деревянного домостроения, пеллеты, фанеру, OSB-плиты, плиты МДФ, отделочные напольные и стеновые материалы.

"В ближайшее десятилетие спрос на деревянные изделия будет расти, преимущественно, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня для экспорта российской продукции глубокой переработки леса это приоритетное направление. В связи с этим участие наших компаний в выставке SYLVA WOOD — это еще один шаг к расширению стратегически важного для России партнерства. Многие инвесторы интересуются и внутренним российским рынком. Он действительно обладает большим потенциалом развития и демонстрирует позитивную динамику. Сейчас благоприятная конъюнктура для роста производства в России", — приводятся в сообщении слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

С российской стороны участие в выставке приняли восемь крупных компаний: ООО "Латат", ООО "Эко-групп", ООО "Илим тимбер", ООО "УК Сегежа групп", ООО ДОК "Калевала", ООО ТК "Экодомкомплект" (EcoHouse TM), ООО "Группа компаний "УЛК" (RusTimber TM), ООО "ИТ-АЛМАК-БАЙКАЛ".

"Мы довольны участием в выставке SYLWA WOOD в Шанхае в этом году, особенно благодаря формату коллективного стенда. Китайские партнеры видят, что Китай для российских компаний является стратегическим рынком. Российский стенд посетили практически все ключевые импортеры, а также мы установили более 50 новых контактов. В эпоху торговых войн взаимное доверие — самый ценный актив, и мы наблюдаем его укрепление, ведь коллективный стенд российской деревообрабатывающей индустрии традиционно привлекает наибольшее внимание китайских компаний", — цитируется в сообщении директор по маркетингу компании "Илим тимбер" Святослав Бычков.

Российские предприятия второй год подряд успешно представляют свою продукцию под единым брендом "Russian Timber Industry".

Организаторами коллективной экспозиции в 2018 году стали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и АО "Российский экспортный центр". Участники выставки в очередной раз отметили преимущества работы в подобном формате: единый стенд позволяет российским компаниям выгодно выделяться на фоне остальных поставщиков и делает российскую продукцию более запоминающейся и привлекательной.