МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский лесопромышленный комплекс представил продукцию деревообработки на выставке SYLVA WOOD 2018 в Шанхае, одном из крупнейших мировых событий в сфере лесопереработки, говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).

Для российской лесной промышленности опыт участия в выставке прошлого года стал очень продуктивным: было проведено около 200 встреч с партнерами из Европы и Азии и достигнуто более 150 договоренностей с потенциальными клиентами.

"Мы рады второй год участвовать в этом мероприятии. SYLVA WOOD — это то самое поле для взаимодействия с нашими иностранными партнерами, которое сейчас необходимо лесной промышленности России. На территории нашей страны уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием китайских компаний, и мы бы хотели, чтобы это стало основой нашего дальнейшего сотрудничества. Россия предлагает качественную продукцию по привлекательной цене и эффективные логистические решения, удобные для потребителей. Россия — открытая страна. Мы всегда рады новым проектам и новым взаимовыгодным соглашениям", — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Опыт прошлого года показал преимущества объединения производителей в коллективной экспозиции российской лесной промышленности — "Russian Timber Industry". В 2018 году также под единым брендом лесопромышленного комплекса России в Шанхае собрались восемь крупных российских компаний: ООО "Латат", ООО "Эко-групп", ООО "Илим тимбер", ООО "УК Сегежа групп", ООО ДОК "Калевала", ООО ТК "Экодомкомплект" (EcoHouse TM), ООО "Группа компаний "УЛК" (RusTimber TM), ООО "ИТ-АЛМАК-БАЙКАЛ".

© Фото : Лесопромышленный комплекс России Российский ЛПК представил продукцию деревообработки на выставке в Шанхае © Фото : Лесопромышленный комплекс России Российский ЛПК представил продукцию деревообработки на выставке в Шанхае

Российские предприятия демонстрируют широкую линейку продукции современной деревообработки: бумажная упаковка, клееный брус, конструкционные материалы для деревянного домостроения, пеллеты, фанера, OSB-плиты, отделочные напольные и стеновые материалы и другие продукты глубокой переработки леса.

Организаторами российской экспозиции в 2018 году выступили Минпромторг и АО "Российский экспортный центр".

Деловая программа выставки включает в себя ряд встреч с китайскими партнерами, круглых столов и совещаний. В работе выставки также принимают участие дизайнеры и архитекторы, которые освещают для производителей тему развития новейших инженерных и деревянных конструкций в Азии.

Выставка SYLVA WOOD 2018 проходит с 25 по 27 июня.