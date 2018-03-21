Москва и Абу-Даби обсудили перспективы экспорта продукции российского ЛПК

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Представители Минпромторга РФ, российских предприятий и министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов в ходе международной выставки деревообрабатывающей промышленности Dubai WoodShow 2018 обсудили перспективы экспорта продукции российского лесопромышленного комплекса.
"Продукция российского лесопромышленного комплекса отличается высоким качеством, благодаря чему на равных конкурирует с лучшими мировыми образцами. В целом, по оценкам экспертов, за 2017 год объём экспорта товаров российской лесной отрасли составил 673 миллиарда рублей, что на 19 миллиардов рублей выше показателей предыдущего года. Мы нацелены продолжать работу по развитию экспортного потенциала лесной промышленности", — приводятся в сообщении слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Чтобы обсудить перспективы инвестиционного потенциала и экспорта российской продукции лесопромышленного комплекса, представители Минпромторга России и российских предприятий встретились с директором Департамента торговли министерства экономики ОАЭ Мохаммедом Хамдан аль-Зааби. Представитель ОАЭ заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, стороны запланировали совместный круглый стол по инвестициям и визит партнеров на российские предприятия для детального изучения линеек продукции, отмечает РЭЦ.
"По итогам участия России в международной выставке Dubai WoodShow 2018 можно отметить взаимную заинтересованность российских и зарубежных представителей лесной отрасли в эффективном сотрудничестве. Наши производители получили новые выходы на рынки других стран, достигнув договоренности по разным форматам взаимодействия с партнерами", — цитируется в сообщении руководитель проекта по поддержке экспорта ЛПК группы компаний РЭЦ Елена Смирнова.