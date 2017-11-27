Минпромторг отбирает блокчейн-решения для лесопромышленных предприятий

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России совместно с Внешэкономбанком провели очередной конкурсный отбор федерального проекта Blockchain Pitch для поиска инновационных компаний, готовых создавать и запускать вместе с государственными учреждениями и корпорациями пилотные проекты, в том числе в леспроме, на основе технологии блокчейн, говорится в сообщении МИнпромторга.

Федеральный проект Blockchain Pitch проходит в рамках реализации программы мероприятий рабочей группы правительства по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении. Одним из самых востребованных продуктов на базе технологии блокчейн являются системы мониторинга цепочек, которые могут быть внедрены практически на любом промышленном предприятии. Используемые в мировой практике сервисы на основе блокчейн позволяют обеспечить прозрачность наиболее чувствительных процессов на предприятии, таких, как системы закупок и расчетов с контрагентами, поставок запчастей и логистики готовой продукции."Лесопромышленный комплекс — это одно из перспективных направлений применения технологии блокчейн. Мы внимательно относимся к новейшим технологическим решениям, поскольку их применение — это единственный способ оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. Мы уже запустили совместно с ВЭБ в тестирование проект по мониторингу лесов на основе этой технологии, но она может быть применена и в других направлениях. Например, для того, чтобы оптимизировать внутренние процессы производств или обеспечить прозрачность процесса движения продукции", — приводятся в сообщении слова заминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Проект системы мониторинга лесных участков с помощью дронов, которые будут собирать данные о состоянии лесов, был разработан командой школьников в рамках спецпроекта Внешэкономбанка. Полученная дронами информация систематизируется по технологии блокчейн, что позволяет получить точный результат. Предлагаемая архитектура реестра информации систематизирует разрозненные массивы данных о состоянии лесов, которые сегодня собираются различными организациями и ведомствами, включая МЧС, Министерство природных ресурсов и экологии и другие. Все эти материалы станут легкодоступны для лесопромышленных компаний — арендаторов лесного фонда. В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрано дочернее предприятие ВЭБа АО "Краслесинвест" в Красноярском крае. В случае успешных испытаний система мониторинга охватит и другие регионы России.

К участию в федеральном конкурсе Blockchain Pitch приглашаются команды с готовыми прототипами решений, которые могут быть применены для промышленных предприятий. Первая сессия питчей для блокчейн компаний состоялась 28 августа в Казанском ИТ-Парке в рамках конференции "Блокчейн — новая нефть России". Финал конкурса Blockchain Pitch состоялся 15 ноября 2017 года на площадке III Машиностроительного кластерного форума Республики Татарстан "Цифровое производство и будущее промышленности" в ИТ-парке города Набережные Челны. Следующий конкурс федерального проекта Blockchain Pitch состоится в декабре в блокчейн-коммуне Внешэкономбанка и НИТУ МИСИС в Москве.

Как отмечает Минпромторг, экспертное обсуждение возможностей для блокчейн-решений в лесопромышленном комплексе пройдет на отраслевом форуме "ЛПК 360°" в рамках инновационного трека "Умный бизнес. Рецепты успеха" 12 декабря 2017 года в Москве.