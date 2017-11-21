Около 800 компаний из 28 стран мира участвуют в мебельной выставке в Москве

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В работе 29-й Международной выставки мебели, фурнитуры и обивочных материалов "Мебель-2017", которая проходит на этой неделе в павильонах ЦВК "Экспоцентр" в Москве, принимают участие 767 компаний из 28 стран мира, в том числе более 630 российских, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Выставка "Мебель-2017" является значимым событием, которое демонстрирует потенциал мебельной промышленности в России. Сегодня эта отрасль активно развивается, наращивая производственные мощности, используя современные технологические решения. В настоящее время российская мебель имеет высокую конкурентоспособность по своим потребительским свойствам. В качестве меры государственной поддержки недавно правительством России было подписано постановление, ограничивающее закупку импортной мебели для государственных и муниципальных нужд", — отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Выставка "Мебель" имеет огромное значение для продвижения российской продукции на мировом рынке. Мероприятие станет площадкой эффективного делового общения для производителей различных направлений, дистрибьютеров и дизайнеров.

В этом году будет впервые создана отдельная экспозиция компаний, предлагающих сотрудничество в формате готового бизнеса. В рамках обширной деловой программы выставки пройдет множество семинаров и мероприятий. Среди них — круглый стол "Мебель России. Перспективы развития и экспорта", "День Российского мебельного дизайна", XV Форум директоров "Мебель как бизнес" и другие.

Программа "Мебель-2017" включает в себя и профессиональные конкурсы. Впервые на выставке будут организованы соревнования WorldSkills Russia (компетенция "Реставратор"). Также в эти дни пройдет церемония награждения победителей XII Национальной премии в области промышленного дизайна мебели "Российская кабриоль", сообщает Минпромторг.