Евтухов назвал приоритетом для России рост несырьевого экспорта древесины

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия продолжит работу по развитию экспортного потенциала древесины и приоритетным направлением будет увеличение доли несырьевой составляющей поставок, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Подводя итоги участия России в крупнейшей строительной выставке BATIMAT 2017, можно отметить обоюдную заинтересованность российских и зарубежных представителей отрасли в эффективном сотрудничестве. Например, российский производитель стройматериалов из древесины ООО "СТОД" поставит в 2018 году 15 тысяч кубометров LVL-бруса в Европу на общую сумму 7,5 миллиона евро. Мы планируем дальнейшую целенаправленную работу по развитию российского экспортного потенциала, в которой приоритетным направлением является увеличение доли несырьевого экспорта", — заявил замминистра торговли Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Одна из крупнейших международных строительных выставок BATIMAT 2017 проходила в Париже в выставочном центре Paris Nord Villepinte Exhibition Center с 6 по 10 ноября 2017 года. Более 230 контактов с зарубежными коллегами было установлено на стенде Russian Timber Industry за время работы выставки.

По словам торгового представителя России во Франции Александра Турова, уровень российского представительства на BATIMAT наглядно демонстрирует успехи структурных преобразований в российской промышленности и лесопромышленном комплексе в частности. "При государственной поддержке со стороны Минпромторга России, Российского экспортного центра наши предприятия уверенно завоевывают ведущие позиции на внешних рынках, демонстрируя отличное качество продукции, широкий ассортимент, современные технологии и инновационный подход", — сказал Туров.

В рамках выставки состоялась встреча представителей Минпромторга России и Ассоциации деревянного домостроения (АДД) с представителями французского национального комитета по деревообработке (Comité National pour le Développement du Bois — CNDB).

CNDB поделились опытом продвижения дерева как материала для современного строительства.

Глава регионального дивизиона CNDB Жан-Марк Поже проинформировал российскую сторону о нехватке качественного технологически обработанного дерева во Франции. Кроме того, французские коллеги выразили заинтересованность в участии в профессиональном конгрессе ассоциаций в Москве 15-16 февраля 2018 года, сообщает Минпромторг.