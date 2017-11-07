Российские компании поставят в Европу LVL-брус на сумму 7,5 миллиона евро

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский производитель стройматериалов из древесины — ООО "СТОД" ("Ultralam" TM) — в следующем году поставит LVL-брус во Францию, Румынию и Данию. Соответствующие соглашения подписаны в рамках проходящей в Париже крупнейшей строительной выставки BATIMAT 2017, сообщает Минпромторг РФ.
"Продукция российского лесопромышленного комплекса отличается высоким качеством, благодаря чему пользуется большим спросом на мировом рынке. Предприятия из России активно осваивают новые технологии и предлагают своим партнёрам современные решения. Подписанные в первый же день работы на выставке крупные контракты говорят об ощутимом расширении взаимовыгодного сотрудничества компаний из России и стран Европейского Союза. Уверен, что подобные соглашения придадут дополнительный импульс к развитию российской лесной промышленности", — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
По оценке экспертов, выставку, которая завершит работу 10 ноября, как ожидается посетят 340 тысяч специалистов отрасли.
В выставке участвуют 15 российских компаний-производителей в формате коллективного стенда под единым брендом Russian Timber Industry.