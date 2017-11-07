Российские компании поставят в Европу LVL-брус на сумму 7,5 миллиона евро

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский производитель стройматериалов из древесины — ООО "СТОД" ("Ultralam" TM) — в следующем году поставит LVL-брус во Францию, Румынию и Данию. Соответствующие соглашения подписаны в рамках проходящей в Париже крупнейшей строительной выставки BATIMAT 2017, сообщает Минпромторг РФ.

Контракты заключены с компаниями: ISB France (Франция, 4 тысячи кубометров в год, 2 миллиона евро), Laprom Trading (Румыния, 5 тысяч кубометров в год, 2,5 миллиона евро), Wennerth Wood Trading ApS (Дания, 6 тысяч кубометров в год, 3 миллиона евро). Общая сумма подписанных контрактов составляет 7,5 миллиона евро, за 2018 год российская компания поставит партнёрам 15 тысяч кубометров LVL-бруса.

"Продукция российского лесопромышленного комплекса отличается высоким качеством, благодаря чему пользуется большим спросом на мировом рынке. Предприятия из России активно осваивают новые технологии и предлагают своим партнёрам современные решения. Подписанные в первый же день работы на выставке крупные контракты говорят об ощутимом расширении взаимовыгодного сотрудничества компаний из России и стран Европейского Союза. Уверен, что подобные соглашения придадут дополнительный импульс к развитию российской лесной промышленности", — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

По оценке экспертов, выставку, которая завершит работу 10 ноября, как ожидается посетят 340 тысяч специалистов отрасли.

В выставке участвуют 15 российских компаний-производителей в формате коллективного стенда под единым брендом Russian Timber Industry.