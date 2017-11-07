Российские компании примут участие в строительной выставке BATIMAT в Париже

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские компании примут участие в работе Международной строительной выставки BATIMAT 2017, которая открылась на этой неделе в центре Paris Nord Villepinte Exhibition Center в Париже, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

15 российских компаний-производителей: ООО "СТОД", ООО "УК "Сегежа групп", ГК "Илим Тимбер", ПГ "Союз", ООО "СВЕЗА-Лес", ООО "ДОК "Калевала", ООО "Олрич Продакшн", ЗАО "Свобода", АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", ООО МК "Катюша", ОАО "Волгодонский комбинат древесных плит", ООО "Латат", ООО "Группы Компаний "УЛК", ООО "СКМД", АО "Краслесинвест", будут представлены на выставке в формате коллективного стенда площадью 120 квадратных метров под единым брендом Russian Timber Industry в павильоне N6.

Компании представят древесные строительные материалы такие как пиломатериалы, клееный брус и плитную продукцию: фанеру, ОСП, ЛВЛ брус, МДФ, ДСП и пр.

В рамках выставки будут проходить многочисленные специализированные конференции и семинары, а также награждение победителей в номинациях на лучшую инновацию и достижения сфере дизайна. В 2017 году ожидается более 340 000 посетителей-специалистов отрасли.

Выставка проходит в Париже с 6 ноября по 10 ноября 2017 года.