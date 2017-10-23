Узбекистан заинтересован в поставках продукции российского ЛПК

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Узбекистан заинтересован в поставках лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью из России, сообщил заместитель председателя правления "Узагротехсаноатхолдинг" Cаидабосс Сайдаминов.

Делегации Узбекистана накануне обсудила в России возможности применения российского опыта строительства домов из дерева в Узбекистане; гости также посетили производство деревянных домокомплектов из клееного бруса и демонстрационные кварталы деревянных домов, сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

"Узбекистан заинтересован в поставках лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью из России. Прежде всего, наши страны должны наладить сотрудничество в области технологий деревянного домостроения. В климатических условиях Средней Азии современные разработки в деревянном строительстве позволят создать качественное и доступное жильё", — привели в пресс-центре слова Сайдаминова.

Как отметили в пресс-центре, уже сегодня в ряде регионов России с применением деревянных конструкций строятся детские сады, спортивные сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье.

"Минпромторг работает над введением квот на строительство деревянных социальных объектов. Предполагается, что их доля будет достигать как минимум 30%. Также планируется увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме строительства на территории Российской Федерации до 20% к концу 2025 года", — говорится в сообщении.

В России в настоящее время производится широкий перечень древесных строительных материалов, в том числе клееный брус, фанера, плиты ОСП, ЛВЛ-брус и другие. В последние 10 лет показатели выпуска фанеры выросли на 33%, плит ДСП — на 31%. Также был начат, в том числе, в рамках импортозамещения, выпуск ранее не производившихся деревянных материалов, например, плит ОСП. В результате политики Минпромторга России был увеличен выпуск продукции глубокой переработки и снижен в 2,5 раза объем экспорта необработанной древесины.

"То, что привлекает иностранных покупателей в продукции российского ЛПК — это, в первую очередь, качество. В последнее время особенного внимания иностранных коллег заслуживают наши успехи в сфере деревянного домостроения. Это, скорее, закономерность, чем случайность — российские компании осваивают новые технологии и предлагают современные решения. Не сомневаюсь, что сотрудничество с Узбекистаном даст российскому ЛПК новый импульс к развитию", — процитировали в пресс-центре слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.