Минпром и ВЭБ протестируют проект мониторинга лесов по технологии блокчейн

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минпромторг России и ВЭБ начнут в ноябре этого года совместное тестирование пилотного проекта по мониторингу лесов на основе технологии блокчейн, говорится в сообщении министерства.

Предполагается запустить систему мониторинга лесных участков с помощью дронов, которые будут собирать данные о вырубках. Полученная информация будет систематизироваться по технологии блокчейн, что позволит получить более точный результат. В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрано дочернее предприятие ВЭБа АО "Краслесинвест" в Красноярском крае. Тестирование системы мониторинга лесов будет запущено в ноябре и завершится до конца 2017 года. В случае успешных испытаний система мониторинга охватит и другие регионы России. Опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта намечена на февраль 2018 года.

"Россия обладает огромными лесными массивами. Контролировать их по всей стране — это сложная задача, требующая самых современных технических средств. Благодаря идее использования беспилотных летательных аппаратов и технологии блокчейн мы сможем получать информацию о состоянии лесов совершенно нового уровня качества. Мне особенно приятно, что эта идея была предложена совсем молодыми разработчиками, которые еще учатся в школе, но уже занимаются решением реальных технических задач государственного уровня", — сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в материале.

Работа над предложенной идеей была проведена группой тинейджеров под руководством куратора в рамках спецпроекта Внешэкономбанка. По мнению председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, проект по мониторингу лесов будет востребован предпринимателями и промышленными компаниями лесной и строительной отраслей, а также участниками программы "Дальневосточный гектар".

В состав команды разработчиков финальной версии проекта войдут и авторы базового прототипа — школьники, которые уже проявили себя как азартные программисты и исследователи. Ребята будут выполнять работы в соответствии с дорожной картой продукта в роли программистов, аналитиков, а также продолжат исследование потенциальных рынков сбыта и партнеров по реализации проекта.

Недостоверная информация о состоянии лесов является препятствием для развития компаний лесопромышленной отрасли. Несоответствие полученных в аренду участков заявленным характеристикам приводит к бизнес-потерям. Незаконные вырубки наносят ощутимый ущерб лесным ресурсам страны. За последние три года, по данным Минприроды РФ, совокупный урон составил 30,8 миллиарда рублей, было зафиксировано в общей сложности 52,4 тысячи случаев незаконных рубок.