Минпром и ВЭБ протестируют проект мониторинга лесов по технологии блокчейн

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минпромторг России и ВЭБ начнут в ноябре этого года совместное тестирование пилотного проекта по мониторингу лесов на основе технологии блокчейн, говорится в сообщении министерства.
Предполагается запустить систему мониторинга лесных участков с помощью дронов, которые будут собирать данные о вырубках. Полученная информация будет систематизироваться по технологии блокчейн, что позволит получить более точный результат. В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрано дочернее предприятие ВЭБа АО "Краслесинвест" в Красноярском крае. Тестирование системы мониторинга лесов будет запущено в ноябре и завершится до конца 2017 года. В случае успешных испытаний система мониторинга охватит и другие регионы России. Опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта намечена на февраль 2018 года.
Работа над предложенной идеей была проведена группой тинейджеров под руководством куратора в рамках спецпроекта Внешэкономбанка. По мнению председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, проект по мониторингу лесов будет востребован предпринимателями и промышленными компаниями лесной и строительной отраслей, а также участниками программы "Дальневосточный гектар".
Недостоверная информация о состоянии лесов является препятствием для развития компаний лесопромышленной отрасли. Несоответствие полученных в аренду участков заявленным характеристикам приводит к бизнес-потерям. Незаконные вырубки наносят ощутимый ущерб лесным ресурсам страны. За последние три года, по данным Минприроды РФ, совокупный урон составил 30,8 миллиарда рублей, было зафиксировано в общей сложности 52,4 тысячи случаев незаконных рубок.