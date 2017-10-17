РФ показала на выставке в Пекине новые технологии деревянного домостроения

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия на международной выставке CIEHI 2017, которая прошла в Пекине 12 — 14 октября, презентовала новые технологические решения в области строительства из дерева и разработки деревообрабатывающей промышленности страны, сообщает Минпромторг РФ.

Россия и Китай обсудили планы по сотрудничеству в сфере строительства жилья из дерева. Представители государственных структур Китая проявили интерес к российскому опыту деревянного домостроения и к производимым в нашей стране материалам.

"Строительство жилья из дерева является предметом интереса как для России, так и для Китая. Нас объединяет желание обеспечить наше население домами из качественных и экологичных материалов.

Сотрудничество в части городского и сельского строительства, которое нам предложили обсудить коллеги из китайских профильных органов власти, может стать стимулом повышения качества жизни как в наших регионах, так и на территориях наших соседей. Уверен, у нас есть много схожих вызовов и совместно мы сможем решить их более эффективно. Также это сотрудничество может обеспечить более уверенный рост лесопромышленному комплексу Дальнего Востока", — считает статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, слова которого приводятся в материале.

Рынок Китая является одним из ключевых для России в части реализации экспортного потенциала продукции лесопромышленного комплекса. В настоящее время в России реализуется Программа Российско-Китайского сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов. В рамках нее запускаются совместные проекты по созданию лесопромышленных парков, например, в Томской области, Еврейской автономной области.

На объединенном стенде лесопромышленного комплекса России были представлены 9 деревообрабатывающих компаний, в том числе, ООО "СТОД", ООО "СВЕЗА-Лес", ООО ДОК "Калевала", АО "Туранлес" и другие. Компании продемонстрировали различные древесные строительные материалы, такие как пиломатериалы, клееный брус, плитную продукцию и прочие.

Участие в выставке CIEHI 2017 было направлено на продвижение российских строительных материалов из древесины на международном рынке.

Международная выставка передовых технологий производства конструкций зданий и сборного домостроения и унифицированных частей CIEHI 2017 представляет 400 экспонентов из 6 стран на общей площади более 50 000 квадратных метров с общим количеством посетителей более 50 000 человек.

В рамках мероприятия прошли встречи с участием экспонентов по вопросам домостроения, энергоэффективных технологий возведения, интегрированных систем будущего. Среди обсуждаемых тем такие актуальные вопросы, как энергосберегающие и интеллектуальные строительные технологии, умные зеленые здания, проекты малоэтажных низкоэнергетических домов и другие.