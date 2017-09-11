Команда Карелии победила в общем зачете в чемпионате России "Лесоруб-2017"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Команда Карелии стала победителем по итогам общего зачёта в чемпионате России среди вальщиков леса "Лесоруб-2017", который прошел в Петрозаводске, сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

Соревнования ежегодно собирают представителей около 30 регионов. В них приняли участие вальщики леса с бензомоторными пилами и операторы современных лесозаготовительных комплексов. Также на чемпионате "Лесоруб" была предусмотрена возможность участия юниоров — лесозаготовщиков до 24 лет.

"Работа с лесом на всех этапах производства требует технической подкованности, ответственного отношения и любви к своему делу. Минпромторг России уделяет большое внимание кадровому вопросу в ЛПК, поскольку, как и в любой отрасли, успех здесь обеспечивает профессионализм каждого человека", — подчеркнул в приветствии участникам руководитель департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, предложенная Минпромторгом России Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года предусматривает развитие кадрового, технического и научного потенциала лесопромышленного комплекса. Среди планируемых мер — обновление существующих программ обучения в вузах с точки зрения подготовки кадров необходимых специальностей, содействие мероприятиям по повышению престижа отрасли для молодых специалистов, поддержка трудовой миграции в лесопромышленные кластеры страны и другие.