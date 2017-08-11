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Лесопромышленный комплекс России

Минпромторг в сентябре подготовит новую стратегию развития ЛПК до 2030 года

17:2411.08.2017
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© Fotolia / Hoda BogdanПредприятие по переработке древесины. Архивное фотоПредприятие по переработке древесины. Архивное фото
© Fotolia / Hoda Bogdan

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минпромторг в сентябре закончит разработку новой стратегии развития российской лесной промышленности до 2030 года, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Новый лесопильный цех открыли в Маймаксанском округе Архангельска
© РИА Новости / Константин Семаков
В Архангельске запустили новое лесопильное производство

"Мы разработали проект стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года взамен существующей до 2020 года. Мы провели две недели назад широкое обсуждение всей стратегии, пригласив всех заинтересованных участников", — сказал Евтухов.

"К середине сентября мы хотим получить окончательный документ, который будем вносить в правительство", — добавил он.

Как сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России, ключевой целью Стратегии-2030 является увеличение за 10 лет добавленной стоимости на кубометр заготовленной древесины в 2,5 раза — в первую очередь, за счёт развития глубокой переработки.

Переработка древесины. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Особенно важным направлением развития лесной промышленности является целлюлозно-бумажное производство. Виктор Евтухов, слова которого приводит в сообщении пресс-цетр, отметил, что Россия обладает значительными резервами как в части импортозамещения, особенно при производстве бумаги и картона, так и в области расширения экспорта, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии. "Именно на эти страны будет приходиться основной объем общемирового спроса, который к 2030 году возрастёт до 17 миллиона тонн в год", — сказал Евтухов. Перспективным может стать производство ролевой и вискозной целлюлозы. Уже есть ряд проектов по строительству целлюлозных комбинатов в Хабаровском крае, Красноярском крае и Вологодской области. "В целом наша страна обладает потенциалом для создания 3-4 комбинатов в ближайшей перспективе", — отметил Евтухов.
Города России. Архангельск. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛПК РФ продолжает оставаться привлекательным для инвесторов. Так, на фоне общего сокращения инвестиций в российскую промышленность в прошлом году на 4,5 % до 1,8 триллиона рублей, инвестиции в лесопромышленный комплекс выросли на 16,4 % — до 117 миллиардов рублей. Минпромторг в 2016 году оказал поддержку 77 предприятиям в размере 3,5 миллиарда рублей. Сейчас в перечне приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов находится 139 проектов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 452 миллиардов рублей.

Как отмечает Федеральный пресс-центр ЛПК, отдельной статьёй развития лесного комплекса в России является деревянное домостроение.

Лесопромышленный комплекс России
Лесопромышленный комплекс России

Доля строительства с применением продукции деревянного домостроения в России составляет пока всего 12%. Более широкое использование древесины в строительстве, в том числе и многоэтажном, позволит задействовать значительный лесной ресурс страны и обеспечить мультипликативный экономический эффект в смежных отраслях: производство строительных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительские товары, в том числе мебель. Ведётся совместная работа по усовершенствованию нормативной базы вместе с Минстроем и МЧС России.

"Мы предлагаем реализовать в стране приоритетный проект, соответствующее предложение уже внесено в Федеральный проектный офис правительства России. Планируется увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме строительства на территории Российской Федерации до 20% к концу 2025 года. Мы также рассматриваем возможность оказания господдержки населению, желающему приобрести новые дома на основе деревянных конструкций в виде субсидирования процентных ставок по кредитам на их приобретение", — сообщил замглавы Минпромторга.

По его словам Евтухова, Стратегия 2030 призвана одновременно нарастить экспортную мощность отрасли и обеспечить внутренней рынок импортозамещающей продукцией.

Производство Группы Илим в Коряжме, Архангельская область. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Группы "Илим"
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"Уже сейчас мы активно принимаем участие в азиатских отраслевых выставках. В июне этого года по итогам участия в Шанхайской выставке Sylva Wood российские компании нашли более 150 партнеров. Также до конца года мы планируем принять участие в строительных выставках в Париже и Пекине", — сообщил Виктор Евтухов. Он отметил, что "главная задача России на внешних рынках — выходить на новые контракты и расширять поставки мебели, деревянных домокомплектов, упаковочной бумаги и картона. В итоге к 2030 году планируется увеличить объём экспорта продукции лесного комплекса в 3,3 раза".

Важной точкой является реализация мероприятий по импортозамещению в ЛПК. В правительстве России уже находится проект постановления, который введет запрет на допуск импортной мебели для обеспечения государственных, региональных и муниципальных нужд. По мнению Евтухова, это поддержит российских производителей, чьи мощности сейчас недозагружены на 40-50%. Тем самым государство готово заместить весь выпадающий в результате запрета объем, оцениваемый в 30 миллиардов рублей.

Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииАквапарк в Санкт-Петербурге. Сооружение возведено с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Аквапарк в Санкт-Петербурге. Сооружение возведено с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииДворец водных видов спорта в Казани. Сооружён по уникальным технологиям из LVL-бруса к Чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Дворец водных видов спорта в Казани. Сооружён по уникальным технологиям из LVL-бруса к Чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКлееный брус, или LVL-брус – основа технологий современного деревянного домостроения.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Клееный брус, или LVL-брус – основа технологий современного деревянного домостроения.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииМосковский центр дизайна – новый взгляд на деревянную архитектуру.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Московский центр дизайна – новый взгляд на деревянную архитектуру.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЭлемент оформления балкона. Клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Элемент оформления балкона. Клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЯрмарка комфортной жизни в Подмосковье. Жилой дом. Каркасное строительство.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Ярмарка комфортной жизни в Подмосковье. Жилой дом. Каркасное строительство.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЛегкоатлетический манеж МГСУ. Несущие конструкции крыши выполнены из дерева по технологии LVL.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Легкоатлетический манеж МГСУ. Несущие конструкции крыши выполнены из дерева по технологии LVL.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииДетский теннисный центр "Спартак" в Новокузнецке. Несущие конструкции из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Детский теннисный центр "Спартак" в Новокузнецке. Несущие конструкции из LVL-бруса.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииCLT-панели. Уникальная технология позволяет осуществлять до 90% работ по дому на заводе и осуществлять быструю сборку готовых материалов.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
CLT-панели. Уникальная технология позволяет осуществлять до 90% работ по дому на заводе и осуществлять быструю сборку готовых материалов.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииФизкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром детям" в ЯНАО. Каркас выполнен из клееной древесины.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром детям" в ЯНАО. Каркас выполнен из клееной древесины.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЖилой дом в Московской области. Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают комфорт, безопасность и экологичность.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Жилой дом в Московской области. Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают комфорт, безопасность и экологичность.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. Несущие конструкции выполнены из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. Несущие конструкции выполнены из LVL-бруса.
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Лесопромышленный комплекс России
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